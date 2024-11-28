МКС пришлось экстренно уворачиваться от космического мусора

На околоземной орбите находится более 29 000 обломков спутников и отработанных космических объектов.

На прошлой неделе Международная космическая станция (МКС) совершила маневр экстренного уклонения от обломков спутника, развалившегося на части в 2015 году.

Это не редкое явление. За всю историю существования космической станции, первая часть которой была запущена на орбиту в 1998 году, МКС совершила подобный «предопределенный маневр уклонения от мусора» уже 39 раз. Однако в 2024 году станции впервые пришлось резко уклоняться от потенциально опасного куска металла, поднявшись на уровень 440 километров над поверхностью Земли. В НАСА отметили, что небольшой обломок мог приблизиться к станции на потенциально опасное расстояние в 4 километра, что в условиях космоса довольно критично.

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Проблема космического мусора в околоземном пространстве становится с каждым годом всё актуальнее: российские учёные ранее отметили, что вокруг нашей планеты уже вращается около 170 миллионов фрагментов отслуживших свой срок спутников и ступеней ракет размером более одного миллиметра. Их общий вес оценивается в несколько тысяч тонн. При этом количество более крупных фрагментов, более 10 сантиметров в ширину, достигает 29 000. Некоторые из них представляют из себя потенциальную угрозу для ракет и космических станций.

МКС тщательно охраняют от столкновения с фрагментами всякого космического хлама: обломок считается потенциально опасным, если он входит в 50-километровую область вокруг станции с четырех сторон. Далее на станции решают, представляет ли из себя мусор достаточную угрозу, чтобы запускать процедуру отклонения – куски среднего размера обычно движутся со скоростью 29 000 км/ч и могут нанести непоправимый вред обшивке станции или вывести из строя её аппаратуру. В 2023 году на МКС были вынуждены совершить целых пять маневров уклонения от старых космических обломков.

Проблема космического мусора опасна не только для МКС – её работу, кстати, собираются прекращать уже в 2031 году, вернув на Землю, чтобы станция сама не превратилась в гигантский кусок мусора, болтающийся на орбите. Такой мусор представляет угрозу для любых работающих спутников. Сейчас, когда Солнце находится на пике своей активности (это происходит каждые 11 лет), огромное количество энергии звезды «расширяет» атмосферу Земли — что в свою очередь может привести к разрушению и падению небольших космических аппаратов. Ровно это недавно произошло с несколькими студенческими спутниками из Австралии. Поэтому опасность столкновения с космическим мусором для МКС и других дорогостоящих объектов в этот период особенно велика.

Одним из решений подобной проблемы могут стать деревянные спутники – подобного красавца из древесиниы магнолии недавно запустили на орбиту японские учёные как более экологичную и полезную альтернативу существующим спутникам.