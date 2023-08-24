Модуль индийской космической станции «Чандраян-3» успешно высадился на Луне

Индия стала четвертой страной, которая совершила высадку на естественном спутнике Земли.

Посадочный модуль «Викрам» с луноходом «Прагьян» индийской автоматической межпланетной станции «Чандраян-3» совершил успешную мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли 23 августа.

Посадка была осуществлена в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 по Москве) в районе неизведанного пока Южного полюса Луны. Таким образом Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

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Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией «Чандраян-3» был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту. 17 августа спускаемый модуль отделился от маршевого модуля и вскоре начал снижаться.

После посадки лунный ровер, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Индия совершила успешную высадку на Луну всего через два дня после того, как первая российская лунная миссия закончилась неудачей.

Предыдущая миссия Индии также потерпела катастрофу после того, как 7 сентября 2019 года Индийская организация космических исследований (ISRO) потеряла связь с посадочным модулем. Разрушенные останки аппарата были позже обнаружены всего в 600 километрах от южного полюса Луны. К счастью, орбитальный аппарат миссии «Чандраян-2» остается на орбите Луны все еще в рабочем состоянии и поддерживает связь с «Викрамом».