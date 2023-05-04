Могут ли инопланетяне засечь нас по сотовому сигналу из космоса?

Как выясняется, да. Они также могли бы узнать немало любопытного о нашей планете благодаря вышкам мобильной связи.

Мобильные телефоны сейчас нередко называют «продолжением нашей руки». Мы не расстаёмся с ними практически ни на минуту – и при этом уже не особо задумываемся о том, как они работают. А работают они во многом благодаря радиовышкам. Вышки сотовой связи охватывают большую часть земной поверхности, особенно в густонаселенных районах. Они постоянно передают радиоволны, и однажды ученые задумались: можно ли какой-нибудь инопланетной цивилизации засечь эти сигналы с Земли из космоса?

В ХХ веке основная часть радиопередач приходилась на коммерческие радио- и телевизионные станции. Теперь все они меркнут в сравнении с мобильной связью. Военных радары по-прежнему являются самым мощным источником радиосигналов на Земле, но вышки сотовой связи прочно стоят на втором месте.

Каждая вышка сотовой связи излучает радиосигнал мощностью 100-200 Вт. Учитывая количество вышек и количество передающихся радиосигналов, общая мощность составляет несколько гигаватт, передаваемых в космос. Если мы предположим, что инопланетная цивилизация обладает сложной радиоастрономией, подобной земному телескопу Event Horizon, то наши сигналы можно обнаружить в пределах дюжины световых лет или около того.

Правда, это зависит от того, где именно находятся инопланетяне. Вышки сотовой связи излучают большую часть своей радиомощности параллельно поверхности Земли, поэтому сигнал вышки самый сильный на восходе и закате, если смотреть с инопланетной звезды. А поскольку большинство вышек находится в северном полушарии, инопланетная звезда, которая находится со стороны северного полушария нашей планеты получит более сильный сигнал, чем находящаяся в южном.

Еще одна сложность заключается в том, что все сигналы вышек разные, и они перекрываются таким образом, что инопланетяне вряд ли смогут различить какие-либо конкретные сообщения. Так что можете не беспокоиться, что инопланетяне подслушивают ваши личные разговоры по телефону.

Но они все равно могли бы использовать сигналы, чтобы узнать кое-что интересное о Земле. Поскольку распределение вышек сотовой связи примерно соответствует расположению населения на планете, инопланетяне могли бы измерить вращение Земли и наклон ее оси, а также изучить, как меняется распределение человечества в мире.

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Фото: MNRAS, 2023

Для примера команда исследователей смоделировала сигналы от трех ближайших звезд. Альфа Центавра находится в южном полушарии, но всего в четырех световых годах от нас, поэтому она должна получить от нас измеримый сигнал.

Звезда Барнарда (шесть световых лет от нас) и HD 95735 (восемь световых лет от нас) находятся в северном полушарии и также могут получать хорошие радиоданные с Земли. Известно, что все три из этих звездных систем имеют экзопланеты, хотя ни в одной из них нет потенциально обитаемого мира.

По мере перехода человечества к более современным мобильным технологиям, таким как 5G, сигналы вышек станут еще сильнее, а это означает, что еще больше ближайших звезд смогут засечь сигнал с Земли.