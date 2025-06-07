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Молодые звезды окружены льдом в открытом космосе: получено подтверждение

Молодые звезды окружены льдом в открытом космосе: получено подтверждение

Визуализация кристаллического водяного льда в пылевом диске от художника

Ученые давно предполагали, что замерзшая вода может циркулировать в системах вокруг звезд, и спустя десятилетия смогли подтвердить эту гипотезу.

Используя данные космического телескопа «Джеймса Уэбба», исследователи впервые подтвердили наличие кристаллического водяного льда в пылевом диске, который вращается вокруг похожей на Солнце звезды, находящейся от нас на расстоянии в 155 световых лет. 

В фокус исследователей попала молодая звезда HD 181327 – она значительно моложе нашего Солнца, ей всего 23 миллиона лет. Звезда массивнее и горячее нашего светила, что привело к образованию вокруг неё более крупной системы, поясняют ученые. 

Исследуя звезду с помощью спектрографа телескопа, ученые заметили, что мелкие частицы пыли по всему её диску связаны с замерзшей водой, чем-то напоминая «грязные снежки». Подобный кристаллический водяной лед можно встретить в кольцах Сатурна.

Для молодых звезд подобный компонент является очень важной частью их систем: например, водяной лед влияет на формирование гигантских планет или может «добраться» до каменистых миров «на борту» комет или астероидов. В данном случае водяной лед был неравномерно распределен по всей системе – большая его часть находилась дальше всего от звезды, «разбросанная» прямо в открытом космосе. 

На иллюстрации выше, опубликованной на сайте НАСА, художник предположил, как может выглядеть такой диск из пылевых обломков, окружающих звезду, которая очень похожа на наше Солнце – хоть и находится от нас так далеко.

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