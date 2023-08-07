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Мощная солнечная буря доказала, что может накрыть Землю, Луну и Марс сразу

Фото: ESA

Это первый случай, когда последствия бури зафиксировали одновременно на поверхности трех небесных тел. Правда, произошел он почти два года назад.

Астрономы впервые зафиксировали солнечную бурю, которая одновременно поразила Землю, Луну и Марс. Это событие поможет ученым лучше разобраться в процессе солнечных вспышек и защитить астронавтов в будущем.

Солнечная буря, разразившаяся 28 октября 2021 года, распространилась так далеко, что Марс и Земля, находящиеся в тот момент по разные стороны от Солнца и на расстоянии около 250 миллиона километров друг от друга, оба получили приток частиц солнечной энергии. Согласно новому исследованию, это первый случай, когда солнечное событие было измерено одновременно на поверхностях Земли, Луны и Марса.

Исследователи оценили данные о той буре, которую зафиксировал целый флот космических аппаратов – включая марсоход Curiosity NASA, китайский лунный модуль Chang’e-4 и орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) Европейского космического агентства.

Вспышки на Солнце становятся все более распространенными по мере того, как звезда приближается к солнечному максимуму – пику солнечной активности, который приходится на 11-летний цикл. Этот цикл зависит от магнитного поля Солнца, которое меняется каждые 11 лет, при этом северный и южный магнитные полюса также меняются местами. Пока достоверно неизвестно, что движет этими циклами. 

По мнению ученых, понимание таких солнечных явлений важно, поскольку Луна и Марс находятся в центре будущих исследований человечества. Воздействие любой дозы космического облучения выше 700 миллигрей – единицы поглощения радиации – может вызвать лучевую болезнь и разрушение костного мозга у астронавтов, что приводит к таким симптомам, как инфекция и внутреннее кровотечение.

По словам ученых, астронавты, подвергшиеся воздействию более 10 грей, вряд ли проживут более двух недель. Для сравнения, доза радиации на лунной орбите в результате солнечного события в октябре 2021 года, измеренная LRO НАСА, составила всего около 31 миллигрея.

Также исследование помогло понять, какой защитой от таких солнечных вспышек обладает тонкая (практически отсутствующая) атмосферой Марса. Измерения, проведенные ExoMars TGO и марсоходом Curiosity во время солнечной бури в октябре 2021 года, показывают, что доза радиации сразу в 9 миллигрей достигла орбиты Марса. Это в 30 раз больше, чем обычные 0,3 миллигрея, обнаруженные на поверхности Красной планеты.

«Космическое излучение может создать реальную опасность для наших исследований по всей Солнечной системе. Измерения событий высокого уровня радиации с помощью роботизированных миссий имеют решающее значение для подготовки к длительным полетам с экипажем. Благодаря данным таких миссий, как ExoMars TGO, мы можем подготовиться к тому, как лучше всего защитить наших людей-исследователей», – заявил ученый проекта TGO Колин Уилсон.

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