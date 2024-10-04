Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет красочные сияния (и проблемы со связью)

На этой неделе на Солнце была зафиксирована мощнейшая вспышка класса X – одна из самых сильных за последние пять лет.

Самая мощная вспышка, которую только может произвести Солнце (вспышка класса X), была зафиксирована в ночь с 1 на 2 октября, сообщили космические службы.

Источником вспышки магнитудой X7.1 стало пятно AR3842 вблизи солнечного экватора – для сравнения, самый мощный взрыв текущего солнечного цикла случился в мае этого года и имел магнитуду X8.7. Получается, октябрьская вспышка стала второй по мощности в текущем солнечном цикле, который начался в 2019 году.

Последствия сильной вспышки напрямую ощутили на себе жители Гавайев: образовавшееся электромагнитное излучение вызвало сильное возмущение в ионосфере Земли и привело к нарушениям радиосвязи и сбоям в работе радионавигационных приборов над большей частью Тихого океана, судя по визуализированным данным с трекера Spaceweather.com.

Вспышка на Солнце, Май 2022 года Фото: NASA's Marshall Space Flight Center

В этот раз вспышка также совпала с выбросом вещества из звёздной короны – так называемым «корональным выбросом массы». Солнечные вспышки происходят на солнечном диске, в то время как корональные выбросы массы наблюдаются только на внешней оболочке вне солнечного диска. Часто эти два явления совпадают, но не всегда.

Достигнув Земли, выброс плазмы и радиации из солнечной короны вызывает возмущение в магнитосфере и соответственно сильные геомагнитные бури. По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, облако плазмы, которое было выброшено в космос в начале недели, достигнет Земли уже в эту субботу (5 октября), вызывая довольно сильную геомагнитную бурю уровня G3.

Есть у подобных астрономических событий и некоторые плюсы – корональные выбросы массы провоцируют проникновение солнечных частиц в верхние слои атмосферы Земли, создавая на небе яркие полярные сияния. В середине августа земляне уже могли наблюдать эти фантастические явления по той же причине. А сильнейшие геомагнитные бури в мае этого года породили одни из самых мощных полярных сияний за последние 500 лет.

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Полярное сияние в Забайкалье, Карымский район. 12-13.08.2024 Фото: Дмитрий Портных / Фотохостинг Russian Traveler

Астрономы предсказывают, что в ближайшие несколько месяцев земляне продолжат испытывать на себя последствия сильных геомагнитных бурь и наблюдать красочные переливы в небе – в период осеннего равноденствия магнитное поле Земли временно выравнивается с солнечным ветром, вызывая усиленную геомагнитную активность.

Откуда столько мощных вспышек?

Начиная с весны земляне могли испытать на себе все прелести интенсивных солнечных вспышек и мощных геомагнитных бурь, порожденных корональными выбросами массы, которые достигали Земли – в результате электроприборы и радиооборудование давало сбои, а особенно чувствительные к смене погоды люди могли испытывать сильнейшие головные боли.

Для астрономов это является ещё одним подтверждением, что наше Солнце сейчас находится на самом пике своего 11-летнего цикла и готовится изменить свою полярность – то есть его южные и северные магнитные поля поменяются местами. Это вполне стандартное для нашей звезды явление и бояться его не стоит, правда, предсказать точные периоды фаз максимума и минимума солнечной активности в течение всего цикла не представляется возможным.

Астрономы ориентируются именно по количеству пятен на Солнце и интенсивности вспышек, которые они вызывают. Во время фазы максимума большое количество пятен располагается вдоль 30 градусов северной и южной широты, передвигаясь от экватора всё ближе к полюсам, прежде чем магнитные поля звезды поменяют свою полярность на новую. Судя по выводам космических служб, пик этого солнечного цикла настиг нас гораздо раньше и оказался мощнее, чем ожидалось. Остаётся только надеяться, что подобная солнечная активность не достигнет масштабов знаменитой геомагнитной бури 1859 года и не приведёт к выходу из строя большинства наших спутников.