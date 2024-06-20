Может ли вспышка сверхновой уничтожить жизнь на Земле?

Считается, что потоки гамма-лучей и интенсивных космических лучей сверхновых могут истощить озоновый слой Земли, который защищает нашу планету от ультрафиолетового излучения.

Примерно раз в миллион лет в относительной близости от Земли (около 326 световых лет) вспыхивают сверхновые звёзды, выделяя огромное количество энергии и отправляя в нашу сторону потоки радиации.

Некоторые ученые предполагают, что такие вспышки даже могли послужить причиной массовых катаклизмов на нашей планете в прошлом – например, таких как знаменитое девонское массовое вымирание. В результате трагедии, произошедшей около 370 млн лет назад, на планете вымерла примерно половина всего живого.

Однако в новом исследовании, опубликованном в Nature Communications Earth and Environment, учёные пришли к выводу, что близкие сверхновые «вряд ли могли стать причиной массовых вымираний на Земле».

Смоделировав атмосферу нашей планеты, исследователи смогли посчитать потенциальное истощение озонового слоя в случае взрыва сверхновой звезды на расстоянии примерно 100 парсеков (или 326 световых лет) от Земли.

Они выяснили: максимальное истощение стратосферного озона от ионизирующего излучения, в 100 раз превышающего норму (что соотносится со взрывом ближайшей сверхновой от нас), составляет всего лишь 10% в глобальном масштабе. Это даже меньше, чем уже существующее загрязнение атмосферы, вызванное деятельностью человека.

«Хотя это и ощутимо, маловероятно, что такие изменения озона окажут серьезное влияние на биосферу, особенно потому, что большая часть потери озона, как обнаружилось, происходит в высоких широтах», — объясняют авторы.

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Вспышки сверхновых характеризуются увеличением их светимости в тысячи или миллионы раз, знаменуя гибель звёзд и их потенциальное превращение в нейтронные звёзды – однако с Земли оценить эти события в моменте не представляется возможным.

Наша Солнечная система находится внутри огромной изогнутой космической области, которая простирается в глубине рукава Ориона и именуется Местным пузырём. Благодаря его существованию, а также находкам в океане радиоактивных изотопов железа с длительным периодом полураспада, мы знаем, что излучение от вспышек ближайших сверхновых уже доносилось до нашей планеты и 2 миллиона, и 8 миллионов, и даже около 14 миллионов лет назад.

В целом, человечество может похвалить атмосферу Земли – судя по выводам исследования, она не раз справлялась с защитой нашего дома от влияния космических и гамма-лучей.

«Мы пришли к выводу, что атмосфера и геомагнитное поле нашей планеты эффективно защищают биосферу от воздействия близких сверхновых, что позволило жизни развиться на суше за последние сотни миллионов лет», – заключили авторы.

Важно учитывать, что эти выводы касаются только далёких сверхновых – взрывы на более близком расстоянии, таком как, например, 65 световых лет, могут повысить фоновый уровень радиации в сотни раз, разрушая озоновый слой вокруг нашей планеты.