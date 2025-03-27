«Мы живем на кладбище сверхновых»: в океане обнаружили обломки столкнувшихся звезд

Теперь доказательства этого взрыва будут искать на Луне.

Ученые давно подозревали, что следы масштабных космических событий можно обнаружить не только в далёком космосе, но и на Земле. Теперь они нашли доказательства того, что около 10 миллионов лет назад вблизи нашей планеты слились сразу несколько нейтронных звезд.

С 2004 года исследователи начали активно бороздить океаны в поисках образцов, оставшихся от сверхновых звезд, и наткнулись на остатки радиоактивной версии железа, которая на нашей планете сама по себе не встречается. Крупинки с уникальным веществом могли попасть на Землю лишь в результате взрывов сверхновых, причем сразу нескольких — где-то 3 миллиона и 8 миллионов лет назад, поясняют исследователи из Университета Иллинойса. Со временем частицы накопились в глубинах океана, а также, скорее всего, их можно встретить и в образцах лунного грунта — в отличие от Земли, на нашем спутнике вообще мало что происходит.

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«Мы живем на кладбище сверхновых», – отметил астроном Брайан Филдс во время Глобального саммита по физике Американского физического общества 2025 года.

Ещё позже, в 2021 году, исследователи обнаружили в океане ещё более редкое вещество – радиоактивный изотоп плутония. Подобный вариант может родиться при килоновой — то есть космическом событии, когда две нейтронные звезды в двойных системах сливаются друг с другом. Есть большая вероятность, что по меньшей мере 10 миллионов лет назад, ещё до упомянутых взрывов сверхновых, до нашей планеты долетели отголоски взрыва килоновой. В результате на Землю выпал мощный «космический коктейль» из образцов железа и плутония.

Для того, чтобы подтвердить свои умозаключения, исследователи хотят изучить лунный грунт – геология нашего спутника гораздо проще земной из-за отсутствия течений и атмосферы, а значит космическая история последних нескольких миллионов лет должна была на ней отпечататься гораздо лучше. Теперь команде Филдса предстоит получить разрешение на исследование образцов с поверхности Луны, на которые среди ученых самых разных сфер наблюдается большой спрос.