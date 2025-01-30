На астероиде Бенну нашли «семена жизни»

Образцы с далекого от нас астероида были собраны с помощью автоматической межпланетной станции.

В 2023 на Землю вернулась капсула с образцами грунта знаменитого — и потенциально опасного — астероида Бенну (101955). Проанализировав полученные экземпляры, учёные пришли в шок — образцы содержали все пять азотистых оснований («букв», из которых состоят ДНК и РНК) и минералов, которые являются строительными блоками для жизни на нашей планете.

Космический аппарат OSIRIS-REx, который собрал грунт с Бенну, был запущен в космос в сентябре 2016 года. После сбора и отправки грунта весом в 121,6 граммов с помощью капсулы на Землю станция продолжила свой путь к астероиду Апофис (99942). Ожидается, что аппарат достигнет астероида, названного в честь древнеегипетского разрушительного бога-змея, в апреле 2029 года.

Реклама

Ранее подобное богатство минеральных соединений, обнаруженное на Бенну, на внеземных породах не встречалось. Исследователи зафиксировали на образцах грунта минералы, богатые углеродом, серой, фосфором, фтором и натрием – очень похожими на те, что встречаются на Земле в коре высохших озерных лож. Правда датируются они периодом в 4,6 миллиардов лет назад — то есть моментом рождения Солнечной системы.

Исследователи, проанализировавшие обнаруженные минералы и азотистые основания, пришли к выводу, что родительский астероид Бенну (от него откололся тот самый камешек, который сейчас блуждает по просторам вселенной) был домом для «карманов жидкой воды». Вода могла испаряться с него, оставляя после себя природные «рассолы», подобные тем, что можно встретить на Земле. Такой рассол содержит в воде повышенные концентрации растворенных минеральных веществ.

Конечно, минеральный состав в рассолах на поверхности камня отличается от тех, что существуют на Земле – он более богат фосфором и обделен бором, а на нашей планете обычно всё наоборот.

Космический аппарат НАСА наблюдает за валунами астероида Бенну Фото: NASA's Marshall Space Flight Center / Flickr

По словам исследователей, находка показала присутствие на астероиде «шажочков на пути к жизни». Есть большая вероятность, что подобный рассол может встретиться и на других объектах Солнечной системы. Это подтверждает теорию, что астероиды типа Бенну как раз могли быть первыми, кто принёс «кирпичики жизни» на Землю.

Бенну считается «потенциально опасным астероидом»: вероятность его столкновения с Землей в 2182 году составляет 1 к 2700. Среди всех известных космических объектов – у этого самый высокий шанс врезаться в нашу планету.