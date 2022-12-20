На Энцеладе обнаружили фосфор. Это ключевой ингредиент жизни

На ледяном спутнике Сатурна найден один из важных элементов для возникновения жизни. И его там очень много.

Фосфор является невероятно важным «кирпичиком» для возникновения жизни, который используется для построения ДНК и РНК. Теперь анализ данных космического корабля «Кассини» показал, что этот питательный макроэлемент содержится в подземном океане Энцелада. Более того, его концентрации там могут быть в тысячи раз выше, чем в земном океане, сообщил планетолог Ясухито Секине.

По словам Секине, фосфор может в изобилии водиться и среди других ледяных миров, где потенциально можно искать признаки инопланетной жизни.

«Мы знали, что на Энцеладе есть большинство элементов, необходимых для жизни, какой мы ее знаем, – углерод, водород, азот, кислород и сера. Теперь, после подтверждения наличия фосфора, океан на Энцеладе, судя по всему, соответствует всем критериям обитаемого океана», – Морган Кейбл, астробиолог из Лаборатории реактивного движения в Пасадене.

Многие исследователи считают Энцелад одним из наиболее вероятных мест для поиска внеземной жизни. Спутник Сатурна покрыт льдом, а под ним спрятан солёный океан. Более того, в 2005 году космический аппарат «Кассини» заметил гейзеры, выбрасывающие пар и частицы льда из ледяной оболочки Энцелада. В этом космическом аэрозоле ученые обнаружили органические молекулы.

Но до сих пор исследователи не были уверены, существует ли на Энцеладе фосфор. На поверхности Земли этого элемента относительно мало. Большая часть фосфора заключена в минералах, и его доступность часто определяет скорость, с которой может размножаться жизнь.

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Поэтому Секине и его коллеги проанализировали химические данные, собранные «Кассини», о частицах в кольце E Сатурна. В нём содержится материал, выброшенный с Энцелада. Исследователи обнаружили, что некоторые ледяные зерна в кольце E обогащены соединением фосфора – фосфатом натрия.

По оценкам учёных, килограмм воды из океана Энцелада содержит примерно от 1 до 20 миллимолей фосфата. Это в тысячи раз больше, чем в океанах Земли.

По словам исследователей, на дне подповерхностного океана Энцелада фосфаты могут возникать в результате реакций между морской водой и содержащим фосфаты минералом апатитом, прежде чем мощные гейзеры выбросят их в космос. В свою очередь, апатиты часто встречается в углеродистых хондритах, примитивном материале для «строительства» планет.

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Но и это ещё не всё. По словам Секине, многие другие ледяные океанские миры также могут содержать апатиты, а вместе с ними – высокие уровни фосфатов в своих океанах. Это богатство предполагает питательную среду для потенциальных инопланетных организмов.

Хотя это многообещающее открытие, исследователи указывают, что оно не обязательно служит доказательством существования инопланетной жизни в Солнечной системе.

«Если жизнь существует на Энцеладе, то почему остается такое изобилие химической энергии и питательных веществ? В конце концов, здесь, на Земле, любой доступный фосфор быстро поглощается», – заключает Секине. При этом он добавляет, что возможная жизнь на Энцеладе может потреблять питательные вещества достаточно вяло.