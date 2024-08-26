На этой неделе землян ждет парад планет

Август подарил землянам красочные полярные сияния, сильнейшие звездопады и мощное голубое суперлуние (оно случилось буквально на прошлой неделе). Но это ещё не всё.

Шесть планет — Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн — а также Луна выстроятся в одну линию справа от Солнца в ранние утренние часы 28 августа, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Учёные уточняют, что сам по себе термин «парад планет» (в отличии от «выравнивания планет») не является научным, и используется в целом для популяризации астрономии. Парадом планет – или «визуальным выравниванием» — можно считать явление, когда с Земли мы можем видеть, как другие планеты нашей Солнечной системы оказываются вблизи друг к другу в узком секторе неба (чем ближе, тем зрелищнее), и их можно наблюдать невооруженным глазом (если, конечно, они не находятся слишком близко к Солнцу). В этот момент наша планета тоже выстраивается вместе с другими по одну сторону от Солнца, но не по прямой линии, поэтому это именно «визуальное» явление для землян.

«В астрономии нет четкого критерия «близости» планет, поэтому термин «парад планет» носит качественный характер», – уточнили в пресс-службе Московского планетария.

Астрономическим выравниваем называется явление, в котором планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца, если смотреть на Солнечную систему «сверху». Но при этом важно понимать, что в строгую линию они, конечно, не встанут – даже попадание в один сектор в 90 градусов среди планет происходит довольно редко из-за трехмерности пространства и разности их орбит.

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Предполагаемая визуализация парада планет 28 августа 2024 года, вид из Северного полушария. Фото: Приложение Sky Tonight, © Vito Technology, Inc.

В течение августа Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн можно было наблюдать примерно с полуночи до рассвета, к востоку от восходящего Солнца – а в конце месяца к ним присоединился ещё и Меркурий, появляющийся в небе примерно с 4 утра по московскому времени. Увидеть его довольно сложно, так как он будет висеть слишком низко над горизонтом, но попробовать стоит — главное, поспешить это сделать пока не взошло Солнце. Со среды к веренице планет рядом с Марсом также пристроится серп убывающей Луны.

Парад будет располагаться в секторе около 160 градусов — слишком большом для полноценного выравнивания, поэтому астрономы всё-таки считают этот парад условным. Сатурн, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, а вот для того чтобы разглядеть Нептун в созвездии Рыб и Уран в созвездии Тельца потребуется мощный бинокль.