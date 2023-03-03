На Красной планете стало одним работающим марсоходом меньше

Похоже, китайский Zhurong закончил свою работу.

Новые изображения с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter показывают, что марсоход Zhurong не двигался со своего места на Утопии, большой равнине в северном полушарии Марса, в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года.

С мая 2022 года марсоход находился в запланированной спячке, но ожидалось, что он проснется в декабре, когда зима в северном полушарии Марса подходит к концу и солнечного света для питания марсохода становится больше.

Однако космическое агентство Китая хранит молчание о статусе марсохода. В январе два анонимных источника, знакомые с марсианской программой страны, известной как миссия Tianwen-1, сообщили South China Morning Post, что марсоход не смог восстановить связь с центром управления полетом.

Отсутствие движения предполагает, что марсоход все еще находится в спячке. Причиной может быть необычно холодная марсианская зима или пыль, которая закрывает солнечные панели марсохода, что делает невозможным включение ровера. Ранее именно загрязненные солнечные панели привели к сворачиванию миссии марсохода InSight, который отправил свою последнюю фотографию на Землю 19 декабря 2022 года, после четырех лет работы на Красной планете.

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Zhurong еще официально не объявляли неработающим и, возможно, он вернется к жизни, если температура на Марсе повысится или, если шторм сдует пыль с его солнечных батарей.

Zhurong – первый китайский планетоход. Он начал исследование марсианской поверхности 22 мая 2021 года, отправляя на Землю фотографии ландшафта Утопии. Марсоход оснащен георадаром для визуализации марсианских недр, магнитометром для измерения локальных магнитных полей, климатической станцией, несколькими камерами и спектроскопическими приборами для определения молекулярного состава марсианских образцов.

Первоначально планировалось, что миссия продлится три месяца, но Zhurong продолжал работать целый год до запланированной спячки. Более крупная миссия Tianwen-1 также включает в себя орбитальный аппарат, который будет продолжать собирать данные об атмосфере и поверхности Марса независимо от судьбы марсохода.