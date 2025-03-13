На Луне 25 минут работала сотовая сеть

Частная космическая компания Intuitive Machines отправила на поверхность спутника посадочный модуль, который должен был обеспечить связь с Землей.

Компания Nokia впервые в истории запустила сотовую связь на южном полюсе Луны в рамках миссии Intuitive Machines IM-2. Правда, из-за неудачной посадки лунного зонда Athena, через который должна была осуществляться связь, сеть проработала всего лишь 25 минут. Этого хватило, чтобы связаться с центром управления полетами Nokia в Калифорнии и отправить им данные с Луны.

Миссия IM-2 компании Intuitive Machines, частично финансируемая NASA, стартовала 26 февраля на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Посадочный модуль Athena прилунился в 400 метрах от места предполагаемой посадки около горы Мутон и упал на бок. Из-за этого миссия не смогла задействовать бур и некоторые другие приборы NASA на борту модуля – расположение солнечных панелей на аппарате не позволило подзарядить батареи.

За то недолгое время, что аппарат оставался в строю, инженерам удалось оптимизировать энергосбережение и активировать систему Network-In-a-Box (NIB), включив базовую станцию, маршрутизатор и ядро сети. Это позволило без перебоев передавать данные на Землю в течение 25 минут, пока хватало энергии.

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В Nokia так и не смогли сделать первый сотовый звонок с Луны, но зафиксировали, что система прошла несколько испытаний и работала без перебоев. Это значит, что в будущем у проекта есть все шансы наладить сотовую связь между Землей и Луной, а также между потенциальными астронавтами в рамках будущей миссии NASA «Артемида 3».

К сожалению, это уже не первая неудача Intuitive Machines: в прошлом году во время миссии IM-1 посадочный модуль Nova-C «Одиссей» тоже завалился на бок, потеряв работоспособность после наступления лунной ночи. На борту нового модуля было множество ценных инструментов, включая робота Micro Nova Hopper «Грейс», который должен был исследовать затемнённые кратеры спутника, «запрыгивая» в кратер и собирая о нем данные. Сможет ли он теперь работать, неизвестно.