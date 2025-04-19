На Луне будут использовать бактерии для строительства зданий

Ученые из Индии проведут эксперименты с бактериями в рамках миссии Gaganyaan.

Исследователи из Индийского научного института (IISc) предложили оригинальный способ создания строительного материала для запланированных поселений на Луне.

Для строительных блоков предлагают использовать встречающийся на спутнике лунный реголит. Но чтобы сделать кирпичи из реголита прочнее и научиться их восстанавливать, исследователи решили добавлять в смесь бактерии Sporosarcina pasteurii. Бактерии помогают осаждать кристаллы карбоната кальция и тем самым делать почвенные частицы тверже и более связанными.

Реклама

Чтобы устранить возможную хрупкость кирпичей, ученые также добавили в смесь гуаровую камедь. Эксперименты показали, что подобные строительные блоки могут выдерживать температуру в диапазоне от 100 до 175 ℃.

Подобный материал с живыми бактериями станет экологически чистой и довольно бюджетной альтернативой использованию цемента – ведь реголит можно будет добывать прямо на Луне. Ученые провели ряд испытаний, используя также новый метод «спекания» для создания более прочных кирпичей.

Беря во внимания возможные разломы которые могут появиться в лунных конструкциях вследствие резких колебаний температур на спутнике и его бомбардировке метеоритами, они попробовали добавлять полученную суспензию в искусственно созданные в кирпичах трещины. Эксперимент показал, что «бактерии» вместе с гуаровой камедью и имитатором лунного грунта способны успешно «восстанавливать» испорченный строительный материал. Теперь в рамках индийской миссии Gaganyaan исследователям предстоит протестировать как бактерии Sporosarcina pasteurii поведут себя в условиях микрогравитации.