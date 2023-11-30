На Луне появился двойной кратер после удара китайской ракеты

Расследование, тянущееся с марта 2022 года, официально завершено. Местоположение кратера определили исследователи из NASA.

Исследователи полагают, что они наконец подтвердили происхождение объекта, который врезался в Луну 4 марта 2022 года, и объяснили, почему кусок космического мусора оставил на поверхности Луны два кратера, а не один.

По мнению команды инженеров из Университета Аризоны, объектом является корпус ракеты Long March 3C, выброшенный в ходе китайской миссии Чанъэ-5-T1 в 2014 году. Эта миссия была разработана для проведения испытаний последующего лунного корабля. Что касается двойного кратера, то, скорее всего, причиной является дополнительная полезная нагрузка на ракете, не заявленная Национальным космическим управлением Китая (CNSA).

Что произошло? Обломок ракеты упал на обратной стороне Луны, вне поля зрения наземных телескопов, 4 марта 2022 года. В NASA занялись поиском места падения, но предупреждали, что этот процесс может занять месяцы. Эксперты отмечают, что это первое непреднамеренное столкновение с Луной части космического аппарата, не считая зондов, которые терпели крушение в попытке прилуниться на поверхность нашего спутника. Откуда именно взялась эта «блудная» ступень ракеты, долго являлось предметов споров.

«Это первый раз, когда мы видим двойной кратер. Мы знаем, что в случае с Чанъэ-5 T1 его удар был направлен практически прямо вниз, и чтобы получить такие два кратера примерно одинакового размера, нужны были две примерно равные массы, находящиеся на расстоянии друг от друга», – Таннер Кэмпбелл, аэрокосмический инженер из Университета Аризоны.

Астроном отслеживал объект, получивший название WE0913A, с момента его открытия в Обзоре неба Каталины в марте 2015 года до его последней встречи с поверхностью Луны в прошлом году. Первоначальные анализы указывали на ракету SpaceX Falcon 9, хотя позже выяснилось, что источником могла быть китайская пусковая установка миссии 2014 года. Китай, впрочем, опровергал подобные версии.

В своем исследовании ученые проанализировали движение неопознанного объекта и изменения в его отраженном свете непосредственно перед столкновением, чтобы точно выяснить, что это было. Вращение объекта в пространстве указывает на наличие второй массы, действующей как противовес двигателям на одной стороне ракеты, что также объясняет появление двойного кратера на Луне.

Китайское космическое агентство (CNSA) всё так же не сообщает, что это была за дополнительная нагрузка, и вообще отрицает, что это их ракета.

Реклама

«Очевидно, мы понятия не имеем, что это могло быть – возможно, какая-то дополнительная вспомогательная структура, или дополнительные инструменты, или что-то еще. Вероятно, мы никогда этого не узнаем», – Таннер Кэмпбелл.

Нет ничего необычного в том, что космический корабль сбрасывает свои ракеты в бескрайнюю пустоту космоса – и даже в том, что эти ракеты врезаются в Луну. Однако этот инцидент является лишним напоминанием о том, что космический мусор становится растущей проблемой для землян и не только.