На Луне запустят производство морских окуней для космонавтов

Исследователи надеются, что это поможет обеспечить астронавтов необходимым белком.

Полноценные рыбные фермы на Луне вскоре могут стать реальностью. Участники проекта Lunar Hatch надеются, что потомство морских окуней, плавающих в резервуаре научного центра на юге Франции, вскоре отправится в космос.

Икра должна будет созреть на пути к Международной космической станции (МКС). За вылупившейся рыбой сначала будут тщательно наблюдать, а потом заморозят её и вернут обратно на Землю для дальнейшего изучения. Конечной целью является создание полноценной рыбной фермы на Луне, а затем на Марсе – это нужно для того, чтобы обеспечить будущих астронавтов необходимым белком.

Руководитель проекта доктор Сирилл Пржибыла из Французского национального института исследований океана поясняет, что в рыбе содержатся все необходимые кислоты омега-3 и витамины группы B, которые необходимы для поддержания мышечной массы в космосе. По подсчетам команды исследователей, их ферма сможет обеспечивать жителей МКС свежими окунями как минимум два раза в неделю. В таком случае для миссии из семи человек, рассчитанной на 16 недель, потребуется около 200 морских окуней.

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По планам Пржибыла ферма будет безотходной и замкнутой – то есть резервуары будут заполняться водой изо льда, найденного на дне лунных кратеров. Сточные воды от окуней в свою очередь будут использованы для производства микроводорослей и зоопланктона, а фекалии рыб будут питать креветок и червей. По подсчетам исследователей, после запуска система может стать автономной примерно через четыре-пять месяцев. Теперь осталось лишь подождать, когда у НАСА найдется возможность для запуска первых икринок в космос.

Это кстати далеко не первый раз, когда рыб отправят «плавать» по земной орбите – но до этого момента морских существ на космической станции в питательных целях ещё никто не разводил.