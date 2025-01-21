На Луну отправили небольшой шведский домик. Зачем?

Художник решил увековечить присутствие человека на поверхности нашего спутника с помощью арт-объекта.

Миниатюрный шведский домик не более 12 сантиметров в длину отправился на Луну на борту японского посадочного модуля RESILIENCE. Модуль, в свою очередь, в космос отправился на ракете SpaceX Falcon 9 на прошлой неделе.

Проект Moonhouse разрабатывали несколько лет, тщательно выбирая материал и краску, чтобы конструкция смогла пережить жесткую посадку на поверхность Луны. Сама идея водрузить крохотный арт-объект на спутник пришла в голову художнику из Швеции Микаэлю Генбергу более четверти века назад. Зачем? Он и сам до конца не понимает. На видео, опубликованном на сайте проекта, художник признался, что проект сам по себе является «сумасшедшей» и даже «идиотской» задумкой.

«Но в то же время, на мой взгляд, [это] действительно поэтическая мысль – поставить красный дом с белыми углами на поверхности Луны. И теперь это произойдет», – сказал Генберг.

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«В чем цель? Это искусство!»

Традиционный шведский домик размером 12×8×10 сантиметров прошёл множество технических испытаний прежде чем отправиться в космос на борту японского лунного модуля. Ожидается, что в итоге он окажется на северном полушарии Луны, где ровер TENACIOUS разместит красный домик на заранее обозначенном участке. Для осуществления проекта художник собрал с 70 спонсоров более 7 миллионов шведских крон (около 64 миллионов рублей).