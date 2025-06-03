На Марсе ищут глину на «крокодиловом» плато – всё ради воды

Марсоход Perseverance прибыл в новую область, сформировавшуюся во время самого раннего геологического периода Красной планеты.

Предварительные исследования плато Крокодиллен в кратере Езеро на Марсе предсказали, что оно является домом для глинистых минералов, которые образуются под действием жидкой воды. Теперь марсоход Perseverance, который исследует кратер с 2021 года, прибыл в эту область для подтверждения этой гипотезы.

Плато получило своё название в честь одноименного горного хребта на острове Принс-Карлс-Форланд в Норвегии – в переводе с норвежского Krokodillen означает «крокодил».

Крокодиллен охватывает площадь в 30 гектаров и по сути своей является границей между древними породами кратера Езеро и равнинами за его пределами. Эта область связана с очень ранней эпохой на Марсе – породы Крокодиллена образовались до появления самого кратера Езеро, в самый ранний геологический период Красной планеты, пояснил участник научной команды Perseverance геохимик Кен Фарли.

Это одно из старейших мест на планете, которое потенциально может хранить в себе следы органических соединений, то есть строительных блоков жизни.

«Если мы найдем здесь потенциальные биосигнатуры [химические признаки, указывающие на присутствие жизни], они, скорее всего, будут относится к совершенно другой и гораздо более ранней эпохе эволюции Марса, чем те, которые мы нашли в прошлом году в кратере у водопада Чеява», – добавил Фарли.

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В прошлом году марсоход исследовал скалу Cheyava Falls («водопад Чеява»), где обнаружил химические структуры, предполагающие наличие древней микробной жизни. Однако вопрос о присутствии жизни на Марсе в прошлом остался открытым, потому что подобные признаки также могли сформироваться вследствие геологических процессов.

Если собранные на «крокодиловом плато» образцы докажут присутствие жидкой воды в древних породах, это станет ещё одним косвенным доказательством обитаемости Марса в прошлом.

Сейчас у марсохода в наличии осталось семь неиспользованных пробирок для сбора пород и отправки их обратно на Землю для дальнейшего исследования. При этом команда Perseverance сохраняет за собой право опустошить ещё незапечатанные пробирки, если натолкнется на неизведанных территориях на что-то более интересное.

Команда также хочет изучить плато Крокодиллен на наличие оливина и карбонатов – последние могут сохранять в себе следы древней микробной жизни и климатическую историю прошлого Красной планеты.