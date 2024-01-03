На Марсе нашелся посадочный модуль, пропавший 20 лет назад

Аппарат благополучно приземлился на Красной планете, но ему не удалось выполнить свою миссию.
Посадочный модуль Beagle 2, исчезнувший в 2004 году, наконец-то официально был обнаружен. Аппарат приземлился на Марсе в 2003 году, но вскоре пропал с радаров.
Многие орбитальные космические корабли неоднократно исследовали запланированную зону приземления возле восточной стороны равнины Исидис шириной 1500 километров в поисках подсказок о местонахождении космического аппарата. Попытка установить связь сверхвысокой частотой в январе 2004 года также не увенчалась успехом. Казалось, что Beagle 2 бесследно исчез. Официально его признали утраченным спустя месяц бесплодных поисков.
Но поиски печально известного модуля так и не прекратили. В 2005 году на поверхности Марса было обнаружено странное черное пятно – его удалось увидеть с использованием изображений Mars Global Surveyor NASA. Астрономы недолго верили, что это был Beagle 2: оптический анализ определил, что на снимке был запечатлен разрушенный кратер.
Ученые узнали, что находится в недрах Марса
В конце концов, в январе 2015 года марсианский разведывательный орбитальный аппарат, запущенный NASA в 2006 году, обнаружил необычную особенность ландшафта, не похожую ни на одну из близлежащих пород или почв. На нескольких фотографиях были показаны объекты, куда должны были приземлиться парашют и тепловой щит Beagle 2. Их структуры, формы и тени совпадали с чашеобразным посадочным модулем.
Только недавно ученые подтвердили, что это действительно остатки посадочного модуля. Аппарат добрался до Красной планеты в целости и сохранности, хотя и в отдалении от намеченного места приземления. Однако оказалось, что только две или три из четырех солнечных батарей, напоминавших лепестки, полностью открылись, закрывая радиоантенну и не позволяя ей передавать какие-либо данные или указывать свое состояние.
Модуль предназначался для исследований в рамках миссии «Марс-экспресс» в 2003 году. Он был разработан британскими учеными под руководством Колина Пиллинджера для поиска следов жизни на Марсе. Аппарат был назван в честь корабля «Бигль», на котором путешествовал Чарлз Дарвин.
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