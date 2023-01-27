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На Марсе нашли кратер в виде медвежьей головы

Склонность человека видеть структуры лиц в повседневных предметах называется парейдолия.

Астрономы нашли на Марсе кратер, очертания которого напоминают медвежью морду. Снимок необычного образования был сделан с помощью (HiRISE) Mars Reconnaissance Orbiter – камеры с высоким разрешением.

«На Марсе есть холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым рисунком излома (голова). Рисунок трещины, вероятно, появился после оседания отложений над ударным кратером. Может быть, нос – вулканическое или грязевое жерло, ну а отложения могут быть лавой или грязевыми потоками», – Альфред Макьюэн, главный исследователь HiRISE.

«Думаю, нам просто нужно однажды отправиться на Марс и исследовать этот кратер, чтобы выяснить, почему он похож на морду медведя. Я уверен, что мы будем использовать карты, созданные на основе данных HiRISE, чтобы ориентироваться», – добавил Макьюэн.

NASA и Европейское космическое агентство объявили полет на Марс своей целью в XXI веке, в 2045 или 2050 году. Важен сам факт полёта на Марс, но помимо этого планируются также высадки нескольких людей на поверхность планеты с возвращением на Землю (также среди целей миссии – поиск ресурсов за пределами Земли).

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