На Марсе нашли новые признаки жидкой воды

Следы на дне древнего марсианского озера могут означать, что когда-то Красная планета могла быть покрыта полноценными водоемами.

Новые фотографии, сделанные марсоходом Curiosity, позволили учёным ещё раз утвердиться в своих догадках: когда-то на Марсе могла существовать вода – и не только в виде льдов, но и в жидкой форме.

Предыдущие снимки оврагов 1970-х годов породили споры о том, могла ли вода некогда покрывать поверхность четвёртой планеты. На новых изображениях, полученных сразу из двух мест в кратере Гейла, можно заметить узор из так называемой «волновой ряби» – подобные гребнеобразные структуры формируются на днах водоёмов под воздействием ветров и атмосферы. Находка говорит о том, что в какой-то момент истории по поверхности Марса была вода.

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Следы «волновой ряби» на поверхности Марса Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

По подсчётам исследователей, размер структур говорит о том, что глубина обнаруженного озера – или даже озёр — могла быть чуть меньше 2-х метров. Образовался водоём около 3,7 миллиардов лет назад — это значит, что теплая атмосфера присутствовала на Красной планете гораздо дольше, чем считалось ранее. А значит, возможно, микробная жизнь имела больше возможностей и времени для своего развития на более поздней стадии истории Марса.