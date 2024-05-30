На Марсе обнаружена загадочная дыра: что там прячется?

Учёные питают надежду, что подобные отверстия подарят убежище покорителям Марса в будущем.

Когда первые космонавты прибудут на Марс, им нужно будет место, чтобы спрятаться от радиации, перепадов температуры и мощных пыльных бурь. Если предположить, что планета хотя бы немного похожа на Землю и Луну, то подходящим укрытием могут стать лавовые трубки (лавовые туннели) – так называют полости в остывших лавовых потоках, вытянутые в форме коридоров. Обрушившиеся участки лавовых трубок называют люками – они могут обеспечить доступ к таким подземным убежищам.

И судя по всему, нечто похожее как раз обнаружилось на Марсе (правда, учёные ещё ни в чём не уверены).

Яма размером всего в несколько метров находится в районе марсианского спящего вулкана Арсиа Монс. Это один из трех спящих вулканов в регионе Тарсиса – так назвали обширную вулканическую равнину на Красной планете, которая протянулась на тысячи километров и возвышается в среднем на 10 км над обычным уровнем поверхности Марса. Очевидно, что в прошлом этот регион был вулканически активным, и такие особенности являются прямым результатом древней вулканической деятельности.

Учёные рассчитывают, что несколько ям в районе Арсиа Монс могут быть обрушившимися «люками» – входными отверстиями в подземные лавовые трубы.

Этот снимок был сделан камерой High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) на орбитальном аппарате НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Фото: (NASA/GSFC/Arizona State University)

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Однако здесь много неясных деталей. На одном из орбитальных снимков видна освещенная боковая стенка отверстия; это может значить, что перед нами просто цилиндрическая яма.

Вообще о лавовых трубках на Луне мы знаем гораздо больше, чем о таковых на Марсе. Например, у нас есть хорошие фотографии лунных трубок, также известно, что некоторые лавовые трубки на Луне термически стабильны – на уровне около 17 °C. Сейчас не прекращается изучение этих лунных пещер и лавовых трубок: в том числе разрабатываются концептуальные проекты роботов, которые могли бы их исследовать. Возможно, на Луне астронавты смогут укрываться в неких надувных жилищах внутри трубок, где они будут защищены от перепадов температур, радиации и микрометеоритов.

Но в вопросе с такими же возможностями на Марсе перспективы гораздо более туманные. С одной стороны, нет никаких причин, по которым таких трубок не может существовать на Марсе. На самом деле, гравитация на Марсе гораздо слабее земной, и это должно создать условия для образования гораздо более крупных трубок.

Одна «яма» на марсианском вулкане Павис Монс особенно интригует учёных. Под ней определенно располагается какая-то пустота, но ее природу трудно определить. Может быть, это и есть лавовая трубка? Если это так, то она превосходит большинство подобных образований на Земле.

Марсианские лавовые трубки до сих пор остаются загадкой, хотя ученые обнаружили множество морфологических признаков, указывающих на их обилие, но явных доказательств этого нет.

Могут ли такие полости в один прекрасный день послужить убежищем для космонавтов на Марсе? Возможно, отвечают исследователи. Но все они сходятся во мнении, что сперва туда придется отправить специальную миссию во главе с роботом, чтобы исследовать их.