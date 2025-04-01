На Марсе обнаружили органические молекулы

Открытие не является полноценным доказательством того, что на Красной планете когда-то существовала жизнь, но дает исследователям неплохую зацепку.

Марсоход Curiosity наткнулся на самые крупные когда-либо обнаруженные на Марсе органические молекулы. Находка была сделана внутри аргиллита из кратере Гейла – образец твердой породы нагрели до температуры 475 °C, затем охладили, а затем снова поджарили примерно до 850 °C прямо в полевых условиях с помощью прибора для проведения анализов.

В результате исследователи заметили в составе образца высокую концентрацию органической молекулы хлорбензола и небольшое количество длинноцепочечных органических молекул-алканов: декан (C10H22), ундекан (C11H24) и додекан (C12H26). Углерод в составе молекул означает, что они являются органическими.

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Важно отметить, что эта находка не гарантирует того, что на Марсе непременно когда-то существовала жизнь – на Земле подобные молекулы могут проявиться и в ходе абиотических (неживых) процессов. Тем не менее, если на Марсе миллиарды лет назад действительно существовали какие-то живые обитатели, доказательство этого сохранились в породах Красной планеты и по сей день.

Среди молекул, которые могут преобразовываться в обнаруженные алканы, стоит выделить ундециловую кислоту (CH3(CH2)9COOH) и другие карбоновые кислоты – эти длинноцепочечные жирные кислоты являются частью состава клеточных мембран. Под действием тепла эти жирные кислоты могут превращаться в алканы, правда, с составом на один атом углерода меньше.

На Земле подобные жирные кислоты с разным количеством атомов углерода могут производиться в ходе небиологических процессов или, наоборот, являться могущественными сигналами существования жизни. Но обнаружить веское доказательство наличия жизни на Марсе с такими вводными – и с помощью одной лишь походной лаборатории Curiosity – пока крайне сложно.

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А ещё количество обнаруженных «органических» молекул ничтожно мало: всего лишь 53 части на миллиард для ундекана и ещё меньше для других.

Но присутствие молекул, содержащих в составе углерод, в аргиллите, которому как минимум 3,7 миллиарда лет, даёт обширную почву для размышлений. На Земле сложные органические молекулы являются основной для жизни – значит ли это, что на Марсе можно проследить похожую закономерность? Возможно, это предстоит выяснить уже будущим миссиям на Марс. Конечно, если они не принесут с собой органические соединения с Земли и не поставят под вопрос чистоту эксперимента.