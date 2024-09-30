На Марсе обнаружился странный камень-зебра

Полосатый булыжник уже успели прозвать «Замком Фрейя» («Фрейя Касл») в честь похожей одноименной вершины, которая расположена в Гранд-каньоне на Земле.

Камеры на борту марсохода «Персеверанс» засекли в кратере Езеро необычный «полосатый» камень. Несмотря на небольшие размеры – около 20 сантиметров – он сразу привлёк внимание учёных. Снимок был получен 13 сентября, рассказали в НАСА, и вскоре после этого организация поделилась изображением в соцсетях, собрав гору комментариев о потенциальном происхождении булыжника.

На данный момент основная научная гипотеза заключается в том, что 20-сантиметровый камень мог скатиться в эту местность откуда-то сверху (слишком уж непохожа его структура и внешний вид на породы поблизости).

Учёные предполагают, что полосы на камне появились благодаря магматическим процессам (кристаллизации магмы) или метаморфическим (изменениям в составе горных пород под давлением и высокой температурой).

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Учёные надеются в скором времени снова наткнуться на подобные камни – самое время, ведь уже месяц «Персеверанс» карабкается вверх по крутым склонам кратера Езеро, куда он «примарсился» в феврале 2021 года. Сейчас марсоход медленно, но верно движется к краю кратера, исследуя всё новые породы и камни на своём пути в попытках узнать и поведать землянам больше о ранней истории Красной планеты.