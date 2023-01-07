На Марсе разглядели символы Рождества: ангела с нимбом и сердце

Причудливые рисунки возникли в результате сублимации льда.

На некоторых снимках Марса, однажды сделанных в районе Южного полюса, можно разглядеть очертания праздничных фигур – сердца и летящего ангела с распростертыми за спиной крыльями.

«На этом изображении, полученном стереокамерой высокого разрешения Mars Express, можно увидеть четкие крылья взмывающей вверх и за пределы кадра ангельской фигуры. А справа от центра находится большое сердце», — говорится в сообщении на сайте ESA.

Фотогарфия была сделана чуть севернее Южного полюса Красной планеты, который зимой покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 миллиона кубических километров. Около 12% всего льда составляет водяной лед, а остальное представляет собой затвердевший диоксид углерода.

Однако изображение было сделано в разгар лета в южном полушарии. В это время лед из диоксида углерода сублимируется и обнажает большие участки поверхности планеты, которые и видны на изображениях Mars Express. Красные пятна состоят главным образом из песков, богатых темными породообразующими минералами, которые также встречаются на Земле — пироксеном и оливином.

Голова и нимб «ангела» образованы ударным кратером от метеорита, обнажившим многочисленные слоистые отложения, составляющие южный полярный регион, сообщает ESA. Эти подповерхностные слои можно увидеть и в других областях, где поверхность также была нарушена. Они четко идентифицируются на соответствующем топографическом изображении из-за их особенно низкой высоты и намекают на долгую, сложную и интересную историю этой части Марса.

Реклама

На топографической карте синие и фиолетовые области показывают низкие высоты, а красные, желтые и белые области — более высокие Фото: ESA

«Сердце» на снимках подчеркивается линиями скал и крутых склонов, созданных эрозионными процессами и отделенными от темных просторов песчаных дюн внизу. Происхождение этого темного материала, который находится по всему Марсу, остается неясным, но ученые полагают, что когда-то он находился глубже под поверхностью, в слоях породы, образованных древней вулканической активностью.

С тех пор этот материал был вынесен на поверхность в результате эрозии и столкновения с метеоритами, а затем распространился по планете под действием марсианских ветров.

На снимках также видны следы пыльных бурь, которые также называют «марсианскими пыльными дьяволами». Они образуются, когда теплый воздух поднимается через столб холодного, создавая тем самым вращающийся восходящий поток. В отличие от Земли, эти пыльные циклоны могут достигать до 10 км в высоту. Следы одного такого циклона видны в темной области слева на изображении.