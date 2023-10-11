На МКС случилось очередное ЧП

На российском модуле – утечка теплоносителя.

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошла третья менее чем за год утечка охлаждающей жидкости.

Хлопья замороженной охлаждающей жидкости, улетевшие в космос, были замечены в официальной прямой трансляции орбитальной лаборатории, предоставленной NASA, и подтверждены в радиопереговорах между центром управления полетами США и астронавтами.

«В модуле „Наука“ российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из контура внешнего (резервного) радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году», – заявили в «Роскосмосе», добавив, что температура в помещении оставалась нормальной.

В российском космическом агентстве заверили, что экипажу ничто не угрожает. Анализ ситуации проводят специалисты главной оперативной группы управления. Информацию об утечке теплоносителя с внешнего радиатора системы охлаждения российского модуля «Наука» подтвердила находящаяся на МКС астронавт NASA Жасмин Могбели. Специалисты российского ЦУПа и центра управления полетом в Хьюстоне совместно оценивают ситуацию. Астронавт Европейского космического агентства (ЕSА) Андреас Могенсен сделал фотографии места пробоя и переслал их на Землю.

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В «Роскосмосе» подчеркнули, что основной контур терморегулирования «Науки» работает штатно. Он обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» пристыкован к МКС 29 июля 2021 года. Эксплуатационный ресурс модуля рассчитан на работу до 2027 года, но может быть продлен и до 2030 года.

За последние два года произошло уже три утечки теплоносителя. Сначала в декабре 2022 года была отмечена утечка охлаждающей жидкости из внешнего контура радиатора на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-22». Спускаемый аппарат корабля в беспилотном режиме вернули на Землю для анализа ситуации. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что внешний радиатор системы терморегуляции «Союза» повредил метеороид.

11 февраля 2023 года теплоноситель утек уже из системы терморегуляции космического грузовика «Прогресс МС-21». Его отстыковали от МКС и через 8 дней затопили в Тихом океане.