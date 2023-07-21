На одной орбите обнаружили сразу две планеты – впервые в истории

Ранее такая возможность предсказывалась лишь теоретически.

Большинство планетарных систем, которые астрономы обнаружили в Млечном пути, во многом схожи с нашей Солнечной системой – каждая планета движется по собственной орбите. Однако астрономы уже давно выдвигали теорию, что две планеты могут сосуществовать на одной и той же орбите, и теперь они впервые получили доказательство этого в молодой планетарной системе примерно в 370 световых годах от нас.

Две планеты, делящие орбиты, известны как троянские планеты, или экзотроянцы. Такое имя произошло от названия группы астероидов, которые делят орбиту с Юпитером – они располагаются в гравитационно стабильных точках вдоль его орбиты.

«Два десятилетия назад выдвинули теорию, что пары планет с одинаковой массой могут располагаться на одной орбите вокруг своей звезды – их предложили назвать троянскими или коорбитальными планетами. Впервые мы нашли доказательства этой идеи», – Ольга Бальсалобре-Руза, астрофизик из Центра астробиологии в Испании.

Планетарная система, в которой было сделано открытие, известна как PDS-70. Здесь ученые впервые смогли сделать прямые изображения двух газовых гигантов в процессе формирования – PDS-70b и PDS-70c. В этой же системе астрономы обнаружили свидетельства формирования диска вокруг одной из протоэкзопланет PDS-70c.

При более внимательном рассмотрении стало ясно, что нечто – на изображениях это выглядит как тусклое пятно – делит орбиту с PDS-70b. Расчеты показывают, что чем бы это ни было, его масса примерно в два раза превышает массу Луны.

Объект находится в точке Лагранжа. Любая система из двух тел имеет пять таких точек: три на линии (L1, L2 и L3), соединяющей два тела, и две (L4 и L5) на орбите меньшего тела. Это карманы пространства, где гравитационное взаимодействие между двумя телами уравновешивается центростремительной силой, необходимой для того, чтобы меньшее тело двигалось вместе с ними.

Реклама

«Кто мог представить два мира, которые имеют одинаковую продолжительность года и условия обитаемости? Наша работа – первое свидетельство того, что такое может существовать. Мы можем представить, что планета может делить свою орбиту с тысячами астероидов, как в случае с Юпитером, но меня поражает, что две планеты могут делить одну и ту же орбиту», – Ольга Бальсалобре-Руза.

На данный момент орбитальный «партнер» экзопланеты, вероятно, представляет собой густое облако пыли – это пока строительные блоки новой планеты, а не целая готовая планета. Это открытие может помочь нам понять не только вероятность образования экзотроянцев, но и процессы формирования планетных систем.

Например, считается, что Юпитер собирал свои троянаские астероиды на протяжение долгого времени и мигрировал из точки, расположенной дальше от Солнца. Изучение PDS-70b, похожего на Юпитер, может пролить свет на эту теорию.