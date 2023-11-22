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На орбите Земли летает сумка с инструментами, которую видно в бинокль. Как так вышло?

Фото: NASA

Самый странный объект на околоземной орбите.

Первый в истории совместный выход в открытый космос двух женщин-астронавтов Жасмин Могбели и Лорал О'Хары обернулся конфузом. Астронавты не смогли выполнить поставленные перед ними задачи, поскольку случайно выронили сумку с инструментами.

Сейчас сумка вращается вокруг Земли, опережая Международную космическую станцию на 2-4 минуты. Ее визуальная величина – 6, а это означает, что она слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть невооруженным взглядом, но достаточно яркая, чтобы ее можно было наблюдать с помощью простого бинокля. В результате сумке даже была присвоена собственная категория в системе каталогизации искусственных объектов на орбите космических сил США. Теперь она официально обозначается как 58229/1998–067WC.

Эксперты отмечают, что сумка достаточно быстро снижается и, скорее всего, распадется, когда достигнет высоты около 113 километров над Землей.

Сумка для инструментов присоединилась к огромному количеству космического мусора на орбите вокруг Земли: от обломков шаттлов и разбитых спутников до инструментов, используемых астронавтами. Пожалуй, самым необычным таким предметом стала лопатка, которую астронавт Пирс Селлерс выронил, когда наносил смазку для ремонта теплозащитного экрана во время полета STS-121 космического челнока «Дискавери» в 2006 году.

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