На орбиту Земли отправят прах 234 людей для захоронения в космосе

Космические захоронения сейчас в моде.

Ученый-космонавт из Беркли Майкл Лэмптон не смог выйти в открытый космос, пока был жив, но его останки собираются отправить на орбиту. Вместе с ним на орбиту Земли отправят прах еще 233 людей.

Останки людей, пожелавших быть захороненными в космосе, будут помещены в грузовой отдел спутника и пролетят более 320 миллионов километров, чтобы в конце декабря найти свое пристанище в космосе.

Идея космических захоронений не нова. Несколько других организаций, таких как Elysium Space Inc. из Сан-Франциско и британская компания по производству воздушных шаров Aura Flights, также отправляют прах людей в космос, помимо базирующейся в Техасе компании Celestis, которая отправит на орбиту останки Лэмптона.

В полет также отправят прах других астронавтов NASA, таких как Филип Чепмен, Гордон Купер и Ричард Браастад, а также первой женщины-астрогеолога NASA Мареты Уэст, которая определила критическое место для первой высадки на Луну. К ним «присоединятся» еще десятки любителей космоса, в том числе менеджер по продажам машин, профессиональный бейсболист из Японии, инженер по телекоммуникациям и талантливый молодой студент-физик, скончавшийся от травм, полученных в автомобильной катастрофе.

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Кроме того, к грузу добавят образцы волос бывших президентов США – Вашингтона, Эйзенхауэра, Кеннеди и Рейгана, ДНК которых были подтверждены. Однако не обязательно умирать, чтобы «присоединиться» к путешествию: можно подготовить, упаковать и запустить в космос титановые капсулы, содержащие вашу ДНК.