На поверхности Марса увидели улыбающееся лицо

Саркастическая ухмылка Красной планеты была поймана на инфракрасную камеру орбитального аппарата «ЭкзоМарс». Кстати, эта программа разрабатывалась совместно Европейским космическим агентством (ЕКА) и «Роскосмосом».

Марс наконец-таки улыбнулся своим исследователям.

На фотографии, которой поделилось ЕКА, древние отложения хлоридной соли выстроились в причудливое кольцо, а метеорные кратеры «превратились» в глаза. Как результат – настоящий смайлик на поверхности четвертой от Солнца планеты.

Однако невооруженным глазом заметить его не представляется возможным. Всё дело в том, что у «Трейс Гас Орбитер», который и поймал улыбку Марса в объектив, на борту несколько инфракрасных камер, которые видят поверхность планеты с розовыми и фиолетовыми переливами. При других условиях эти солевые отложения (остатки высохшего древнего озера, существовавшего на планете миллиарды лет назад) слились бы с остальной поверхностью. Однако «Трейс Гас Орбитер» оказался меток – с 2016 года он анализирует уровень метана и других газов в атмосфере Марса, а в рамках программы «ЭкзоМарс» пытается установить наличие жизни (или прошлой жизни) на планете.

Соляные отложения в Терра Сиренум Фото: ESA/TGO/CaSSIS

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Фотография была сделана в рамках исследования всех отложений хлоридной соли на Марсе – их нашли около тысячи. Подобные розоватые насыпи разной ширины и густоты намекают на богатое водное прошлое Марса, когда его поверхность была покрыта реками, озёрами и океанами. Примерно 2-3 миллиарда лет назад вода высохла вследствие изменения климата — учёные до сих пор спорят, почему (некоторые говорят, что из-за потери планетой магнитного поля). Как напоминание о солёных озёрах, нам достались эти островки соли, которые пытались удержать влагу до последнего, даже при температуре до -40 °C.

Что интересно и особенно важно для исследователей: эти отложения потенциально могли сохранить в себе следы вымерших форм жизни планеты, став последним «убежищем» для микробных экстремофилов (они могли пережить трансформацию Марса и выживать в солёных озерах даже при экстремально низких температурах, пока не высохли окончательно). Надо ли говорить, что именно эти отложения стали для учёных одной из главных целей будущих исследований по поиску жизни.

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Кстати, на Марсе действительно может оказаться больше воды, чем ранее предполагалось, а значит, ещё больше зацепок для поиска микробных марсиан (не только мёртвых, но и живых). Только недавно учёные предположили, что под поверхностью планеты может скрываться гигантский океан.