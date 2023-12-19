На Солнце произошла самая мощная солнечная вспышка за последние годы

Можете не беспокоиться – все идет по плану.

Несколько дней назад, 14 декабря, активная область солнечных пятен под названием AR 3514 резко вспыхнула. Так случилась солнечная вспышка класса X2.8 – самой интенсивной категории, на которую способна наша звезда. Эта вспышка стала самой мощной, которую видело человечество за текущий солнечный цикл, и самой мощной со времени такой же сильной вспышки в сентябре 2017 года.

По оценкам ученых, за время этой вспышки Солнце выбросило миллиарды тонн плазмы в Солнечную систему, наводняя все на своем пути солнечными частицами. И часть из этого материала может попасть на Землю.

Хотя вспышка была мощной, она не была направлена прямо на нашу планету, а «смотрела» немного в сторону. Это значит, что она заденет Землю по касательной. Тем не менее, нельзя исключать, что в ответ тут произойдет геомагнитная буря.

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Геомагнитная буря случается, когда поток солнечных частиц врезается в магнитное поле Земли. Поскольку частицам требуется некоторое время, чтобы добраться до Земли, космический шторм начинается лишь через несколько дней после выброса. Один из «побочных эффектов»: когда солнечные частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, они могут нарушать работу GPS, тормозить космические спутники и образовывать электрические токи в металлических предметах, из-за чего нередко страдают трансформаторы.

Такая активность Солнца вполне нормальна. Сейчас 11-летний цикл активности Солнца приближается к своему пику, что означает больше солнечных пятен и вспышек. Достигнув солнечного максимума, полярность магнитного поля Солнца изменится, и активность начнет спадать. Мы не знаем точно, когда случится солнечный максимум, но по оценкам экспертов, это произойдет примерно в январе 2024 года.

AR 3514 был довольно активным регионом Солнца. Помимо вспышки класса X, в один и тот же день там вспыхнули две вспышки класса M. Это вторая по мощности категория солнечных вспышек.