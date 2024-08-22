На Солнце тоже могут быть полярные сияния

На Земле полярные сияния возникают во время солнечных штормов, когда заряженные частицы солнечного ветра проникают в магнитное поле нашей планеты, «подсвечивая» верхние слои атмосферы.

Но в апреле 2023 года случилось нечто из ряда вон выходящее — во время интенсивной солнечной бури Земля ответила нашей звезде тем же, и выбросила заряженные частицы в сторону Солнца.

В статье, опубликованной в Geophysical Research Letters, учёные описали, как часть магнитного «щита» Земли рассеялась на короткое время 24 апреля 2023 года. В результате создалось своеобразное «двустороннее шоссе», по которому частицы летели не только от Солнца к Земле, но и обратно. Скорее всего, это вряд ли было такое уж яркое (визуально) событие. Но с астрономической точки зрения это, в любом случае, довольно сильная аномалия.

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Учёные объясняют возникновение такой «двойной магистрали» тем, что плазменные выбросы массы из солнечной короны в этот раз были медленнее магнитных волн, движущихся вдоль силовых линий магнитного поля (альвеновские волны). Как следствие: временное исчезновение ударной волны и мощное ответное сияние в сторону Солнца.

В космических службах отметили, что такое световое шоу в виде выбросов плазмы с нашей планеты продолжалось в течение примерно двух часов. Оказывается, в других уголках нашей Вселенной это не редкость — похожие «двойные магистрали» выброса заряженных частиц случаются между Юпитером и его спутниками Ио и Ганимедом, вызывая красочные полярные сияния.

А на Земле мощные солнечные штормы в последние недели (некоторые даже получили название «каннибальные» из-за двойного выброса корональных масс, пожирающих друг друга) вызвали сильные магнитные бури и разноцветные световые шоу в разных точках планеты.