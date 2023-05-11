На спутниках Урана достаточно теплые океаны, чтобы там могла быть жизнь

Оберон и Титания приятно удивили учёных.
Ученые из NASA пришли к выводу, что спутники Урана – Титания и Оберон – могут иметь океаны, достаточно теплые для поддержания жизни. Это открытие было сделано после повторного анализа данных близких облетов Урана «Вояджером-2» в 1980-х годах, а также использования компьютерного моделирования для поиска признаков воды на пяти крупнейших ледяных спутниках планеты.
Это первое исследование, в ходе которого было установлено, как эволюционировала внутренняя структура спутников планеты под названиями Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон и Миранда. Ученые обнаружили, что на четырех из них – всех, кроме Миранды – вероятно, есть океан между ядром и ледяной корой. Каждый из таких океанов может иметь глубину в десятки километров.
Более того, на Титании и Обероне эти океаны могут быть даже достаточно теплыми, чтобы потенциально поддерживать внеземную жизнь.
Оберон и Титания, в честь которых названы спутники, – персонажи западноевропейского фольклора, супруги, король и королева фей и эльфов. Наиболее известны благодаря комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», в которой являются персонажами.
Всего вокруг Урана вращается не менее 27 спутников, самый крупный из которых – Титания – имеет диаметр 1576 километров. Эксперты долгое время считали, что Титания сохраняет внутреннее тепло из-за процессов, создаваемых радиоактивным распадом. Для сравнения, на Земле 50 процентов тепла, выделяемого нашей планетой, генерируется радиоактивным распадом таких элементов, как уран и торий.
Считалось, что другие крупные спутники Урана слишком малы, чтобы удерживать тепло, и все подземные океаны там замерзли, но новое исследование опровергает это мнение. К тому же ученые поняли, что тепло, создаваемое гравитационным притяжением Урана, является незначительным источником энергии спутников.
Например, другие планеты типа Юпитера и Сатурна с помощью гравитационного явления, известного как приливное нагревание, могут поддерживать тепло на своих спутниках. Это гравитационное взаимодействие между лунами и самими планетами заставляет их естественные спутники нагреваться.
«Когда дело доходит до малых тел – карликовых планет и лун – планетологи ранее находили доказательства существования океанов в нескольких маловероятных местах, включая карликовые планеты Церера и Плутон, а также спутник Сатурна Мимас. Значит, здесь действуют механизмы, которые мы не до конца понимаем», – Джули Кастильо-Рогез, ведущий автор исследования.
Зачем вообще изучать, что находится под поверхностью спутников и над ней? Это поможет ученым в подготовке новых миссий к Урану. Например, им нужно знать, какие научные инструменты было бы наиболее полезно прикрепить к космическому кораблю или зонду, чтобы получить наиболее информативные результаты.
проверь себя
Уран – какая по удалённости от Солнца планета?
Третья.
А вот и нет. Третья по счёту от Солнца – наша с вами Земля. А Уран – седьмой в веренице планет Солнечной системы.
Восьмая.
Почти, но нет. Уран – седьмой в веренице планет Солнечной системы.
Седьмая.
Правильно!
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