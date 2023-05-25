На спутнике Сатурна бьет фонтан на сотни километров в космос

Гейзер на Энцеладе невероятно мощный: его струи бьют в космос гораздо дальше, чем сам Энцелад в диаметре.

Ученые рассказали об огромном гейзере на спутнике Сатурна Энцеладе. На него зорким взглядом посмотрел космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) в ноябре 2022 года.

Астрономы не в первые раз наблюдают, как гейзеры на ледяном Энцеладе выбрасывают в космос мощные струи. Но в этот раз более широкая перспектива и более высокая чувствительность нового телескопа показали, что гейзер бьет намного дальше в космос, чем предполагалось ранее. По оценкам исследователей, струя гейзера в длинубольше, чем диаметр Энцелада (который составляет 504 километра).

Многие исследователи считают Энцелад одним из наиболее вероятных мест для поиска внеземной жизни. Спутник Сатурна покрыт льдом, а под ним спрятан солёный океан. В 2005 году космический аппарат «Кассини» впервые заметил гейзеры, выбрасывающие пар и частицы льда из трещин в ледяной оболочке Энцелада, которые астрономы прозвали «тигровыми полосами». По данным NASA, потоки гейзеров настолько мощные, что выброшенный с ними материал образует одно из колец Сатурна! А ещё в этом космическом аэрозоле ученые обнаружили органические молекулы.

Реклама

Анализ показал, что струи гейзера содержат метан, углекислый газ и аммиак – органические молекулы с химическими строительными блоками, необходимыми для развития жизни. Возможно даже, что некоторые из этих газов произвели живые организмы, которые создают метан глубоко под поверхностью Энцелада.

Ученые считают, что потоки жидкости, обнаруженные JWST и «Кассини», исходят из гидротермальных жерл на дне океана. Эта гипотеза также подтверждается наличием кремнезема, стандартного ингредиента планетарных корок, в паровых шлейфах гейзера.

В последнее время часто обсуждаются будущие миссии для поиска признаков жизни на Энцеладе. Например, одна из потенциальных миссий включает в себя отправку автономного «робота-змею» в водные глубины под поверхностью Энцелада. Робот, получивший название Exobiology Extant Life Surveyor (EELS), оснащен камерами и лидаром на голове, которые помогут ему ориентироваться в неизвестной среде ледяного спутника.