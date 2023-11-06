На Юпитере разглядели огромное уродливое лицо

Клубящиеся облака планеты-гиганта образуют изображение, напоминающее жуткое лицо.

7 сентября космический корабль NASA «Юнона» сделал очередной снимок во время своего 54-го пролета над северными регионами Юпитера, также известными как Jet N7.

Получив снимок и рассмотрев его, учёные увидели на фотографии лицо с чёрными провалами глаз и сжатыми губами – жуткий эффект чем-то напоминает картину «Крик» Эдварда Мунка. «Лицо» появилось из-за турбулентных облаков и штормов, которые проносились через терминатор газового гиганта – линию светораздела между дневной и ночной сторонами планеты.

Низкий угол солнечного света, играющий на сложной топографии Юпитера во время пролета, добавил тревожному лицу «опущенные глаза», ярко-выраженные «ноздри» и «нахмуренный взгляд», отмечают астрономы.

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С тех пор, как «Юнона» прибыла на орбиту планеты в июле 2016 года, зонд успел сделать множество изображений кружащихся над Юпитером облаков. В их причудливом узоре люди успели рассмотреть разные фигуры в меру своих фантазий – от картин Ван Гога до очертаний животных (например, там нашли дельфина).

Это результат феномена мозга, известного как парейдолия – мозг считывает с абстрактных или обыденных узоров лица и другие знакомые ему изображения.

Это изображение обработал до нынешнего вида гражданский ученый Владимир Тарасов – он использовал необработанные данные, полученные с помощью инструмента JunoCam. По данным NASA, во время создания фотографии «Юнона» находилась примерно в 7700 километров над вершинами облаков Юпитера, на широте около 69 градусов северной широты.