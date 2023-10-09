На Землю обрушился мощнейший взрыв энергии мертвой звезды

Ученые пока не могут полностью объяснить произошедшее.

Интенсивные гамма-лучи, обнаруженные с помощью системы телескопов в Намибии, сожгли бы людей дотла, если бы мы подверглись их непосредственному воздействию, сообщают исследователи. Они исходят от пульсара Вела примерно в 1000 световых годах от Земли.

По версии ученых, пульсар Вела представляет собой остатки массивной звезды, которая взорвалась примерно 10 тысяч лет назад как сверхновая. Британский астроном Джоселин Белл Бернелл была первым человеком, открывшим пульсар в 1967 году, но новое исследование отмечает исходящие от пульсара самые мощные энергетические лучи, которые когда-либо наблюдались.

Это вовсе не означает, что с нами пытаются связаться инопланетяне, считает автор исследования Араче Джаннати-Атаи из лаборатории астрочастиц и космологии (APC) во Франции.

«Мы точно знаем, что пульсары – это "трупы" массивных звезд, и нет необходимости в каком-либо инопланетном разуме, чтобы производить сигналы, которые мы наблюдаем с Земли», – Араче Джаннати-Атаи.

Пульсары считаются остатками звезд, которые взорвались в формате сверхновой – крупнейшего взрыва, который происходит в космосе. Эти пульсары испускают вращающиеся лучи электромагнитного излучения, что-то вроде космических маяков. Если такой луч пройдет через нашу Солнечную систему, мы увидим ритмичные вспышки радиации через регулярные промежутки времени.

Эти вспышки, называемые также импульсами излучения, можно искать в разных энергетических диапазонах электромагнитного спектра.

«Эти мертвые звезды почти полностью состоят из нейтронов и невероятно плотны. Чайная ложка их материала имеет массу более пяти миллиардов тонн, или примерно в 900 раз больше массы Великой пирамиды в Гизе», – Эмма де Вильхельми.

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Один конкретный пульсар уже давно представляет интерес для ученых – это тот самый пульсар Вела, расположенный примерно в 1000 световых годах на южном небе в одноименном созвездии. Пульсар Вела имеет диаметр всего около 19 километров и совершает более 11 полных оборотов в секунду – быстрее, чем ротор вертолета.

Когда пульсар Вела вращается, он извергает струю заряженных частиц, которые мчатся вдоль оси вращения пульсара со скоростью около 70 процентов скорости света. Используя обсерваторию телескопа стереоскопической системы высоких энергий (HESS) в Намибии, ученые изучили гамма-лучи, испускаемые пульсаром. Выяснилось, что они имеют наименьшие длины волн, но наибольшую энергию среди всех волн в электромагнитном спектре.

Энергия этих гамма-лучей достигала 20 тераэлектронвольт, что примерно в 10 триллионов раз превышает энергию видимого света. Это на порядок больше, чем в случае пульсара в Крабе, единственного другого пульсара, обнаруженного в тераэлектронвольтном диапазоне энергий.

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Ученые полагают, что источником этого излучения могут быть быстрые электроны, рождающиеся и ускоряющиеся в магнитосфере пульсара – его системе магнитных полей. Подобно планетам, пульсары имеют магнитосферу – невидимое силовое поле, которое направляет струи частиц вдоль двух магнитных полюсов.

Магнитосфера состоит из плазмы и электромагнитных полей, которые окружают звезду и вращаются вместе с ней. По словам авторов исследования, пульсар Вела теперь официально является рекордсменом как пульсар с гамма-лучами самой высокой энергии, обнаруженными на сегодняшний день, и это может пересмотреть существующие модели астрономии.

«Это открытие важно, поскольку мы добились значительного прогресса в исследовании пульсаров на их экстремальном пределе энергии. В "космическом зверинце" пульсары действительно являются фантастическими тварями – как и нейтронные звезды, они представляют собой чрезвычайно плотные состояния материи и обладают очень интенсивными магнитными полями», – Араче Джаннати-Атаи.

По словам ученых, исследование энергетического предела явлений в пульсарах и их окрестностях помогает нам улучшить или даже пересмотреть наши теоретические модели процессов и физических условий.