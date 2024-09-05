Над Землей ночью вспыхнул яркий астероид: видео

Космический камень размером примерно в 1-1,5 метра сгорел в атмосфере, оставив за собой яркий след «падающей звезды».

Астероид 2024 RW1 вошел в атмосферу Земли и сгорел над Филиппинами в ночь на 4 сентября.

Обсерватории засекли крупное каменистое космическое тело примерно за 11-12 часов до его вхождения в земную атмосферу, поэтому астрономы и любители наблюдения за ночным небом были наготове. Предсказать заранее появление таких небольших небесных тел удаётся нечасто.

Астероид был обнаружен обзором неба «Каталина» в обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона. Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, падение которого было спрогнозировано ещё до его столкновения с Землей.

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Метеороид – так его нарекли астрономы благодаря визуальному явлению «хвоста», возникающему при сгорании камня в атмосфере от взаимодействия с молекулами воздуха (ещё одно неофициальное название подобного явление «болид») — несся со скоростью 20,8 километра в секунду и влетел в небо над Филиппинами к северу от Манилы. Кадрами его яркой вспышки при сгорании в атмосфере поделились очевидцы.

Сообщается, что космический путешественник не представлял собой угрозы для планеты. Обычно в год фиксируется около 2-3 попыток камней подобного размера войти в атмосферу Земли, и каждый раз для землян всё заканчивается благополучно.