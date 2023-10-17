Находки в образцах с астероида Бенну – разгадка жизни на Земле

NASA предоставило предварительный отчет о содержащихся в образцах веществах.

Первоначальные исследования образца астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет, собранного в космосе и доставленного на Землю, предоставили доказательства высокого содержания углерода и воды, что в совокупности может указывать на то, что в породе могут быть обнаружены строительные блоки жизни на Земле. Это открытие стало частью предварительной оценки научной группы NASA OSIRIS-REx.

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«Образец OSIRIS-REx – это самый большой богатый углеродом образец астероида, когда-либо доставленный на Землю, и он поможет ученым исследовать происхождение жизни на нашей планете для будущих поколений. Почти все, что мы делаем в NASA, направлено на ответы на вопросы о том, кто мы и откуда. Миссии NASA, такие как OSIRIS-REx, улучшат наше понимание астероидов, которые могут угрожать Земле, и дадут нам представление о том, что находится за ее пределами. Образец находится на Земле, но впереди еще столько исследований, которых мы раньше не видели», – Билл Нельсон, администратор NASA.

Хотя для понимания природы обнаруженных углеродных соединений необходима дополнительная работа, первоначальное открытие является хорошим предзнаменованием для будущих анализов образца астероида. Тайны, хранящиеся в камнях и пыли астероида, будут изучаться в ближайшие десятилетия, что позволит получить представление о том, как сформировалась наша Солнечная система.

В течение первых двух недель после доставки на Землю ученые провели «быстрый» анализ материала, собрав изображения со сканирующего электронного микроскопа, инфракрасные измерения, дифракцию рентгеновских лучей и анализ химических элементов. Рентгеновская компьютерная томография также использовалась для создания трехмерной компьютерной модели одной из частиц, подчеркивающей ее разнообразную внутреннюю структуру. Ранние исследования предоставили доказательства обилия углерода и воды в образце.

В течение следующих двух лет научная группа миссии продолжит характеризовать образцы и проводить анализ, необходимый для достижения научных целей миссии. NASA оставит у себя около 70% материала, а остальная часть отправится к ученым по всему миру.

Капсула с образцами астероида Бенну была доставлена на Землю 24 сентября. Ценность образцов заключается в том, что они представляют собой нетронутые свидетельства ранней Солнечной системы. Считается, что космические объекты, такие как астероид Бенну, остались неизменными с момента их образования – около 4,5 миллиарда лет назад. Миссия по доставке образцов с поверхности Бенну на Землю стартовала ещё в 2016 году. Станция OSIRIS-REx достигла астероида 31 декабря 2018 года и присутпила к исследованиям Бенну. Грунт оттуда удалось собрать в октябре 2020 года, после чего начался долгий путь домой.