Найдены самые далекие звезды Млечного Пути

Это открытие должно помочь определить точные размеры нашей Галактики.

Мы знаем, что Млечный Путь огромен, но как далеко простирается наша Галактика и где ее внешние границы? У астрономов нет точного ответа на этот вопрос. Однако исследование галактик в скоплении Девы случайно обнаружило популяцию светил во внешней части Млечного Пути, и, возможно, это открытие приблизит исследователей к лучшему понимаю размеров нашей Галактики.

Звезды, называемые переменными RR Лиры, лежат в звездном гало Галактики. Это оболочка из звезд и темной материи, простирающаяся как минимум на полпути к галактике Андромеды. Это ближайшая соседняя спираль, которая находится на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет от нас.

Недавно обнаруженная орбита RR Лиры во внешнем гало Млечного Пути находится на расстоянии около миллиона световых лет от нас. А поскольку это переменные, яркость которых регулярно меняется, астрономы могут использовать их для точного определения расстояний в космосе. Звезды типа RR Лиры интересны сами по себе, даже помимо их роли в качестве индикаторов расстояния. У них есть определенные физические свойства, которые заставляют их расширяться и сжиматься в регулярно повторяющемся цикле. Это напоминает сердцебиение.

И их средняя яркость одинакова для всех переменных. Именно эта характеристика позволяет использовать их в качестве индикатора расстояния в бездне космоса. Их часто можно найти в шаровых скоплениях. Обнаружение их в звездном гало является дополнительным плюсом для астрономов, использующих их для определения размеров Млечного Пути.

«Это исследование заново рисует внешние границы нашей Галактики. Млечный Путь и Андромеда настолько велики, что между ними практически нет свободного пространства», – Раджа ГухаТхакурта, астроном из Калифорнийского университета в Санта-Круз.

У Млечного Пути есть ядро, рукава и дисковый компонент, который разделен на толстую и тонкую части. Мы живем в спиральном рукаве диска. Наш район находится примерно на 2/3 пути от ядра – его часто называют центральной выпуклостью. Все это окружено ореолом из звезд.

ГухаТхакурта также объяснил, что галактическое звездное гало намного больше диска. Его диаметр составляет около 100 000 световых лет. Гало также содержит самые старые звезды в Галактике. Оно простирается на сотни тысяч световых лет во всех направлениях.

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На этой иллюстрации показаны внутреннее и внешнее гало галактики Млечный Путь Фото: NASA

«Гало – самая сложная часть для изучения, потому что внешние пределы так далеки от нас. В этом районе звезды очень редки по сравнению с высокой звездной плотностью диска и выпуклости, но в гало преобладает темная материя, и на самом деле оно содержит большую часть массы Галактики», – Раджа ГухаТакурта.

Ученые использовали обзорные исследования скопление галактик Девы, чтобы получить данные о звездах в нашей собственной Галактике и ее гало. Компьютерные модели показывают, что это звездное гало должно простираться примерно на миллион световых лет от ядра Галактики. (Это 300 килопарсеков на языке астрономов).

Наблюдения были сделаны с помощью инструмента MegaCam на телескопе Канада-Франция-Гавайи (CFHT) на Мауна-Кеа.

«Использованные нами данные являются своего рода побочным продуктом этого исследования. Мы смогли использовать эти переменные звезды в качестве надежных индикаторов для определения расстояний. Наши наблюдения подтверждают теоретические оценки размера ореола, так что это важный результат, он дает нам очень мощный инструмент для изучения гало и проверки наших текущих моделей размера и массы нашей Галактики», – говорит соавтор исследования Ютинг Фенг.