В космосе обнаружены очень странные объекты: они нарушают законы физики и издают сигналы

Предполагается, что сигналы исходят от свободно плавающих планет, но это не точно.

В 2023 году космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) помог идентифицировать сотни свободно плавающих «планет-изгоев», планет, цукоторые не вращаются вокруг родительской звезды. Теперь астрономы обнаружили, что пара этих планет может излучать загадочные, трудно интерпретируемые радиосигналы.

Планеты-изгои, обнаруженные JWST, расположены в туманности Ориона, давней горячей точке наблюдений астрономов. Всего их насчитывается более 500. Это открытие стало возможным благодаря способности JWST улавливать инфракрасное излучение, производимое этими относительно молодыми планетами.

Однако, как ни странно, около 80 из этих планет существуют в виде пар. Планеты, похожие по массе на Юпитер, вращаются вокруг друг друга на расстояниях, в 25-400 раз превышающих расстояние между Землей и Солнцем.

Эти объекты, называемые «двойными объектами массы Юпитера» (JuMBO), представляют собой загадку для астрономов, поскольку существование этих миров бросает вызов современным теориям формирования планет.

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Некоторые ученые полагают, что эти объекты могут быть даже не планетами, а ранее неизвестными объектами, которые больше планет, но меньше коричневых карликов, которых иногда называют «неудавшимися звездами», потому что они стирают грань между планетами и звездами.

Данные JWST показали, что JuMBO генерируют инфракрасное излучение, но авторы нового исследования хотели посмотреть, производят ли эти танцующие объекты радиоволны. Все потому, что разные классы космических объектов производят разные модели радиоизлучения. Например, такие планеты, как Юпитер, излучают несколько типов радиосигналов, в том числе излучения гигагерцовой частоты, в тысячи раз более высокие, чем FM-сигнал, отчасти из-за их магнитных полей.

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«Наблюдения могут также объяснить, «почему у некоторых объектов есть обнаруживаемое радиоизлучение, а у других нет», – Луис Родригес, почетный профессор Института радиоастрономии и астрофизики Национального автономного университета Мексики.

Чтобы найти радиоволновые «снимки» туманности Ориона, где находятся JuMBO, ученые просмотрели архивы наблюдений Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO). Они нашли только одну пару, которая, по-видимому, излучает радиоволны: JuMBO 24. Это само по себе является странностью среди таких объектов, поскольку это самые тяжелые из JuMBO, а также самое узкое пространство между составляющими его планетами.

Данные за десятилетний период, собранные исследовательской группой, показали, что радиоволны оставались стабильными, но сильными, с мощностью примерно четверти тонны в тротиловом эквиваленте и частотами от 6 до 10 гигагерц. Радиоволны также не имели круговой поляризации, а это означает, что им не хватало спиральных, закручивающих электрических полей. Но эти особенности не являются тем, чего астрономы ожидают от сигналов, создаваемых планетами.

«Круговая поляризация – однозначный индикатор присутствия магнитных полей. Без этого команда не может однозначно сказать, что сигналы исходят от JuMBO 24 (при условии, что у планет есть магнитные поля). Кроме того, радиоизлучение других экзопланет более изменчиво и менее интенсивно», – Луис Родригес.

Даже если JuMBO 24 – это не пара планет, а другой тип космического дуэта, сигналы необычны. Сигналы коричневых карликов сильно отличаются от недавно обнаруженных радиолучей. Яркость и частота лучей даже исключали возможность существования пульсаров – быстро вращающихся ядер мертвых звезд, которые через равные промежутки времени производят импульсы радиоволн.

Поскольку исследования зашли в тупик, команда обращается к Очень Большому Массиву NRAO в Нью-Мексико для сбора данных со свободно плавающих планет. До тех пор радиосигналы останутся загадкой.