NASA и Индия запустят общий спутник в следующем году

Спутник NISAR, созданный в результате сотрудничества NASA и индийского космического агентства ISRO, поможет ученым отслеживать, как изменение климата влияет на разнообразные ландшафты Земли.

Впервые космические агентства США и Индии сотрудничают в разработке оборудования для миссии по наблюдению за Землей. NASA и Индийская организация космических исследований (ISRO) завершают работу над спутником NASA-ISRO с радаром с синтезированной апертурой (NISAR).

После запуска в 2024 году NISAR будет постоянно сканировать поверхность Земли с помощью радара. Согласно заявлению NASA, одна из его ключевых целей – отслеживать, как ландшафты нашей планеты меняются с течением времени.

NISAR будет каждые 12 дней сканировать всю сушу и ледяную поверхность Земли. Спутник содержит две разные радиолокационные системы с синтезированной апертурой (SAR), каждая из которых будет наблюдать за Землей с разным набором длин волн. NASA разрабатывает РСА L-диапазона, тогда как ISRO разрабатывает РСА S-диапазона, который сканирует более короткие волны.

«Радарная технология NISAR позволит нам получить широкое представление о планете. Это может дать нам действительно достоверное представление о том, как именно меняются суша и лед Земли», – Пол Розен, научный сотрудник проекта NISAR в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

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В частности, NISAR сосредоточится на лесах и водно-болотных угодьях Земли. Ученые-климатологи особенно интересуются обоими типами экосистем, поскольку леса и водно-болотные угодья служат жизненно важными поглотителями углерода, накапливая углерод, который в противном случае мог бы попадать в атмосферу в виде углекислого газа и других парниковых газов.

Но по мере того, как в угоду сельскому хозяйству сжигаются леса или города расширяются за счет заболоченных земель, площадь этих важных экосистем сокращается, а значит – все меньше углекислого газа надежно хранится в этих зеленых кладовых планеты. По словам ученых, на подобные изменения в землепользовании приходится около 11% наших выбросов углекислого газа.

«Мы недостаточно хорошо осознаем источники и поглотители углерода в наземных экосистемах, особенно в лесах. Поэтому мы ожидаем, что NISAR во многом поможет решить эту проблему», – говорит ученый-эколог и соруководитель научной группы NISAR ISRO Ануп Дас.

Запуск NISAR запланирован на начало 2024 года с космодрома имени Сатиша Дхавана ISRO на юге Индии.