NASA планируют запустить в космос деревянный спутник. Зачем?

Это должно произойти уже в следующем году.
NASA и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планируют запустить в космос первый в мире деревянный спутник, чтобы сделать космические полеты более устойчивыми. По данным космических агентств, LignoSat, спутник размером с кофейную кружку, сделанный из древесины магнолии, должен быть запущен на орбиту Земли к лету 2024 года.
Древесина не горит и не гниет в безжизненном космическом вакууме, но при входе в атмосферу Земли она сгорит в мелкий пепел, что делает ее удивительно полезным биоразлагаемым материалом для будущих спутников. После успешных испытаний образцов древесины на борту Международной космической станции (МКС) в начале этого года ученые полагают, что испытательный спутник пригоден для запуска.
«Три образца древесины были протестированы и не показали никакой деформации после пребывания в космосе. Несмотря на экстремальные условия космического пространства, включающие значительные перепады температур и воздействие интенсивных космических лучей и опасных солнечных частиц, 10-месячные испытания подтвердили отсутствие разложения или деформаций, таких как растрескивание, деформация, шелушение или повреждение поверхности», – пишут исследователи.
Чтобы решить, какую древесину использовать, ученые отправили на МКС три образца древесины – магнолию, вишню и березу – для хранения их в модуле в открытом космосе. Исследователи остановили свой выбор на магнолии, потому что вероятность того, что она расколется или сломается во время производства, меньше.
В настоящее время на орбите Земли находится более 9300 тонн (8440 метрических тонн) космических объектов, включая космический мусор, такой как неработающие спутники и куски отработавших ступеней ракет. Но блестящие металлы, из которых они сделаны, такие как легкий титан и алюминий, увеличивают общую яркость ночного неба более чем на 10%, создавая световое загрязнение неба, из-за которого становится труднее обнаружить далекие космические явления.
Космические корабли, сделанные из металла, также дороги и представляют угрозу для МКС, других космических кораблей, перевозящих людей. По мнению исследователей, деревянные спутники, такие как LignoSat, теоретически должны быть менее вредными, чем остальной космический мусор.
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