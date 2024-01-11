В NASA отложили запланированные пилотируемые миссии к Луне

Задержка на год вызвана соображениями безопасности.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило, что следующие две пилотируемые миссии «Артемида» на Луну отложены как минимум на год. Миссия лунного орбитального корабля Artemis II теперь будет запущена в сентябре 2025 года, а миссия спускаемого аппарата Artemis III запланирована на сентябрь 2026 года.
График скорректирован для решения проблем, связанных с подготовкой к миссии. Руководитель NASA Билл Нельсон пояснил, что основной причиной стало стремление обеспечить безопасность экипажа в ходе этапа Artemis II.
«Безопасность – наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, связанными с первыми разработками, операциями и интеграцией», – Билл Нельсон.
В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы, для устранения которых потребуется дополнительное время. Команды устраняют проблему с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры, отмечается в сообщении NASA.
Этап Artemis I был успешно выполнен в 2022 году, когда космический корабль Orion в августе был запущен к спутнику Земли, облетел его и в ноябре приводнился в Тихом океане. Миссия Artemis II предусматривала облет Луны уже с экипажем из четырех человек в конце 2024 года. На конец 2025 года планировалась миссия Artemis III с первой высадкой космонавтов у южного полюса Луны.
На этой неделе провалилась совместная миссия NASA и коммерческой компании Astrobotic по запуску посадочного модуля на Луну. Ракета Vulcan United Launch Alliance успешно стартовала с лунным посадочным модулем Peregrine, но затем произошла критическая потеря топлива.
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