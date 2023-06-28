NASA на год заперло четырех добровольцев в помещении, где имитируется марсианская среда

Участники исследования CHAPEA 12 месяцев не смогут выходить за пределы 158 квадратных метров.

Четыре добровольца отправились в помещение, где смоделирована среда обитания на Марсе. Все это делается в рамках годичного эксперимента, чтобы проверить устойчивости астронавтов к изоляции и другим факторам психологического стресса.

В рамках миссии CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog – аналог исследования здоровья и производительности экипажа) участники будут жить и работать в помещении площадью 158 квадратных метров – с четырьмя комнатами, тренажерным залом и тоннами красного песка.

NASA планирует следить за физическим и психическим здоровьем добровольцев, чтобы лучше понять, насколько люди могут быть адаптированы к такой длительной изоляции.

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Спальни в научном комплексе Фото: NASA

Добровольцы будут жить в доме, который исследователи назвали «Марс Дюна Альфа». Здесь расположены две ванные комнаты, вертикальная ферма для выращивания салата, комната для медицинских манипуляций и зона отдыха.

Воздушный шлюз ведет к комнате, где исследователи создали что-то подобие марсианской среды. На покрытом красным песком полу размещены несколько единиц оборудования, которое, вероятно, будут использовать астронавты, в том числе метеостанция, машина для производства кирпича и небольшая теплица.

NASA находится на ранних стадиях подготовки к миссии на Марс. Сейчас основное внимание агентства сосредоточено на предстоящих миссиях Artemis, цель которых – возвращение людей на Луну. Впервые за полвека.