NASA потеряло связь с Voyager-2

Но есть шансы, что связь восстановится.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства временно потеряло связь с космическим зондом Voyager-2, вторым по дальности искусственным объектом, отправленным в космос. В настоящее время он находится на расстоянии около 20 миллиардов километров от Земли и летит сквозь межзвездное пространство – там раньше не бывал ни один другой космический корабль.

В заявлении Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) говорится, что ученые потеряли связь с космическим зондом 21 июля, когда ряд запланированных команд, отправленных зонду, непреднамеренно вызвал отклонение антенны от Земли на два градуса, в результате чего аппарат утратил способность получать команды и передавать данные.

«Это изменение прервало связь между Voyager-2 и наземными антеннами сети дальнего космоса NASA (DSN). Данные, отправляемые космическим кораблем, больше не достигают DSN, и космический корабль не получает команды от наземных диспетчеров», – говорится в сообщении JPL.

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Voyager-2 запрограммирован несколько раз в год сбрасывать ориентацию, чтобы его антенна оставалась направленной на Землю. Следующая перезагрузка произойдет 15 октября, что должно позволить возобновить связь. Команда миссии ожидает, что аппарат останется на запланированной траектории в период затишья.

На его нынешнем расстоянии сигналам космического корабля требуется около 17,5 часов, чтобы достичь Земли. Это время увеличивается по мере удаления космического корабля.

В настоящее время Voyager-2 и его близнец Voyager-1 исследуют космос далеко за пределами Солнечной системы. Они были запущены в 1977 году, и за последние десятилетия предоставили ученым множество данных для исследования гелиосферы.

Voyager-1 находится на расстоянии 24 миллиардов километров от Земли и все еще передает данные исследователям NASA. Космическое агентство считает, что у обоих аппаратов достаточно энергии, чтобы работать как минимум до 2025 года.