NASA предупреждает: потенциально опасный астероид сближается с Землей

Согласно расчетам ученых, гость из космоса пересечет земную орбиту.

23 августа астероид 6037 (1988 EG) приблизится к Земле на расстояние менее шести миллионов километров — об этом рассказали в Центре изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Диаметр астероида 6037 составляет от 430 до 960 метров, а скорость — 14,3 км/с.

Потенциально опасными считаются космические объекты, которые приближаются к Земле менее чем на 7,5 миллионов километров. Согласно расчетам специалистов NASA, в 11:18 мск 23 августа астероид 6037 приблизится к Земле на расстояние в 6,1 миллиона километров.

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Ранее представители Координационного бюро планетарной обороны NASA рассказали, что недавно обнаруженный астероид 2023 DW может подобраться к Земле на опасно близкое расстояние примерно через 20 лет. Вероятность столкновения с нашей планетой — 1 к 625.