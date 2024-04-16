NASA срочно ищет новый способ доставить марсианские образцы на Землю

Старый план провалился – слишком долго и дорого доставлять такую «посылочку».

Кажется, NASA взвалила на себя больше, чем могла вынести, когда отправила марсоход Perseverance на Марс для сбора образцов. Миссия стоимостью 2,4 миллиарда долларов успешно посадила ровер в кратере Езеро на месте древнего озера. Это идеальное место для поиска окаменелостей марсианских микробов, которые могли существовать, когда планета изобиловала озерами и реками.

Основная задача Perseverance — собрать образцы породы и осадочных отложений вдоль дна озера и края кратера в надежде найти признаки того, что на Красной планете когда-то процветала жизнь. Ровер отлично справился с задачей — на данный момент он собрал 24 образца, но теперь NASA не знает, как доставить их на Землю для анализа.

Первоначальный план NASA по доставке образцов, названный Mars Sample Return, провалился. Агентство просит другие компании вмешаться и предложить лучшие идеи. «Мы ищем нестандартные подходы, которые позволят вернуть образцы раньше и с меньшими затратами», – заявила на брифинге Никола Фокс, глава Директората научных миссий NASA.

Старый план NASA стоил 11 миллиардов долларов и занимал слишком много времени. Предполагалось, что для доставки образцов ученым к Марсу запустят две ракеты – одну с посадочным модулем, другую с орбитальным аппаратом. Посадочный модуль должен был стать крупнейшим из когда-либо отправленных на Марс. Он должен был приземлиться рядом с образцами, собранными Perseverance, развернуть ровер для их сбора и загрузить в небольшую ракету, прикрепленную к посадочному модулю. Затем ракета должна была запустить образцы на марсианскую орбиту, где их перехватил бы орбитальный аппарат — крупнейший космический корабль, который NASA когда-либо отправляло к Марсу.

Однако прогнозируемая стоимость выросла, а независимые обзоры показали, что вместо одного десятилетия на доставку образцов на Землю потребуется целых два.

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«Подытожу: 11 миллиардов долларов – это слишком дорого, а возвращение образцов не раньше 2040 года — неприемлемо долго», — сказал администратор NASA Билл Нельсон.

При текущих затратах Mars Sample Return «поглотит» другие миссии NASA. Поэтому агентство призывает все заинтересованные стороны, как внутри, так и за пределами NASA, разработать новый план. NASA хочет, чтобы компании с «проверенными» технологиями, такие как Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing и SpaceX, а также стартапы вроде Astrobotic и Intuitive Machines, представили краткие предложения уже к 17 мая. Затем агентство выберет нескольких конкурентов для дальнейшей разработки идей.