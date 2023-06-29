NASA удалось сделать чистую воду из мочи и пота астронавтов

Возможно, в будущем это поможет при полетах на Луну и Марс.

Будущие пилотируемые миссии в дальний космос, которые продлятся месяцы или даже годы, будут сильно отличаться от прошлых. До сих пор астронавты либо брали с собой припасы, либо полагались на регулярные визиты грузовых кораблей, которые доставляли все необходимое. Что касается отходов, то их просто утилизировали различными способами. К сожалению, члены миссии в дальний космос не смогут позволить себе такой роскоши.

Миссия на Марс, например, может продлиться два года. Если взять воду из расчета 3,8 литра на человека в день, то получится около девяти тонн воды на миссию, что непозволительно много для космического корабля.

В идеале космический корабль должен быть «самодостаточен» – с возможностью рециркуляции воздуха и воды, а также выращивания собственной пищи. В качестве первого шага к этому NASA тестирует компоненты рекуперации воды своей системы экологического контроля и жизнеобеспечения (ECLSS) на борту МКС.

Состоящая из системы рекуперации воды, узла обработки воды (WPA), узла обработки мочи (UPA) и ещё одного узла обработки (BPA), ECLSS извлекает и перерабатывает воду на космической станции посредством ряда этапов из мочи, а также дыхания и пота членов экипажа, который скапливается в воздухе.

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Сбор воды из воздуха относительно прост с помощью усовершенствованной системы осушителя. Однако с мочой все сложнее. UPA удаляет большую часть воды с помощью вакуумной перегонки, которая оставляет после себя «рассол» мочи. Далее все идет в BPA, который использует специальную мембранную технологию и дует теплым сухим воздухом над рассолом для испарения воды. Таким образом она восстанавливается так же, как вода из дыхания.

Восстановленная вода затем проходит через ряд фильтров и каталитический реактор для разрушения загрязняющих веществ. В свою очередь, датчики проверяют чистоту жидкости, прежде чем добавлять йод для уничтожения любых присутствующих микробов. В результате показатель очистки составляет 98%

Аппарат ECLSS, испытывавшийся на Земле Фото: NASA

«Обработка в основном аналогична некоторым наземным системам, но ECLSS может делать это в условиях микрогравитации. Экипаж не пьет мочу: они пьют воду, которая была отфильтрована и очищена так, что она чище чем та, которую мы пьем здесь, на Земле. У нас есть много процессов и много наземных испытаний, чтобы обеспечить уверенность в том, что мы производим чистую питьевую воду», – заверяет Джилл Уильямсон, менеджер по водным подсистемам ECLSS.