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NASA впервые в истории потеряло связь с МКС

Фото: NASA

Это произошло из-за неожиданного отключения электроэнергии. Сейчас связь восстановлена.

Впервые с тех пор, как МКС включилась в работу в 2009 году, космическому агентству NASA пришлось полагаться на свои резервные системы управления, чтобы восстановить связь с астронавтами на борту в сотнях километров над поверхностью Земли.

Отключение произошло во вторник, 25 июля, и продолжалось около 90 минут, прежде чем нормальная связь была восстановлена. В это время сотрудники NASA общались с астронавтами Фрэнком Рубио, Вуди Хобургом и Стивеном Боуэном, используя российские системы связи.

В состав экипажа 69-й экспедиции также входят космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин, Андрей Федяев и командир Сергей Прокопьев, а также астронавт ОАЭ Султан Алнеяди.

«Это не было проблемой на борту. Это была чисто наземная проблема. Экипажу и МКС не угрожала опасность», – Джоэл Монтальбано, представитель NASA.

Отключение, во время которого были потеряны телеметрия, голосовая связь и управление, было результатом запланированной модернизации наземной системы электропитания здания Космического центра Джонсона, хотя самого отключения не ожидалось. Через 20 минут после отключения электроэнергии центр управления полетами NASA вышел на связь с космической станцией через российские системы.

«Мы знали, что эта работа продолжается, и в рамках подготовки к ней у нас есть резервная система управления и контроля, которую мы будем использовать, если нам придется закрыть центр из-за чрезвычайных погодных условий, что особенно важно во время сезона ураганов. Примерно через 90 минут мы вернули полное управление, телеметрию и голосовую связь с Международной космической станцией», – заявил Монтальбано.

NASA намерено расследовать инцидент, чтобы убедиться, что он не повторится в оставшиеся годы эксплуатации МКС до ее запланированного «ухода» с орбиты в 2031 году.

МКС решили затопить в Тихом океане в 2031 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует вывести из строя Международную космическую станцию в январе 2031 года. МКС будет сведена с орбиты и упадет необитаемый район южной части Тихого океана, называемый Точка Немо. Это самое отдаленное место на планете – самая дальняя точка от любого человеческого поселения в любом направлении, где покоятся спутники и ракеты. 

Станция была запущена в 1998 году. Она была рассчитана на 15 лет эксплуатации, но с тех пор миссию несколько раз продлевали. К тому моменту, когда МКС отправится на дно океана, она проработает более 30 лет. 

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