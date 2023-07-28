NASA впервые в истории потеряло связь с МКС

Это произошло из-за неожиданного отключения электроэнергии. Сейчас связь восстановлена.

Впервые с тех пор, как МКС включилась в работу в 2009 году, космическому агентству NASA пришлось полагаться на свои резервные системы управления, чтобы восстановить связь с астронавтами на борту в сотнях километров над поверхностью Земли.

Отключение произошло во вторник, 25 июля, и продолжалось около 90 минут, прежде чем нормальная связь была восстановлена. В это время сотрудники NASA общались с астронавтами Фрэнком Рубио, Вуди Хобургом и Стивеном Боуэном, используя российские системы связи.

В состав экипажа 69-й экспедиции также входят космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин, Андрей Федяев и командир Сергей Прокопьев, а также астронавт ОАЭ Султан Алнеяди.

«Это не было проблемой на борту. Это была чисто наземная проблема. Экипажу и МКС не угрожала опасность», – Джоэл Монтальбано, представитель NASA.

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Отключение, во время которого были потеряны телеметрия, голосовая связь и управление, было результатом запланированной модернизации наземной системы электропитания здания Космического центра Джонсона, хотя самого отключения не ожидалось. Через 20 минут после отключения электроэнергии центр управления полетами NASA вышел на связь с космической станцией через российские системы.

«Мы знали, что эта работа продолжается, и в рамках подготовки к ней у нас есть резервная система управления и контроля, которую мы будем использовать, если нам придется закрыть центр из-за чрезвычайных погодных условий, что особенно важно во время сезона ураганов. Примерно через 90 минут мы вернули полное управление, телеметрию и голосовую связь с Международной космической станцией», – заявил Монтальбано.

NASA намерено расследовать инцидент, чтобы убедиться, что он не повторится в оставшиеся годы эксплуатации МКС до ее запланированного «ухода» с орбиты в 2031 году.