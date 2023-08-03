NASA запустит ракету с ядерным двигателем не позднее 2027 года

Для разработки ракеты выбрана компания Lockheed Martin.

NASA и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выбрали компанию Lockheed Martin для разработки космического экспериментального аппарата с тепловым ядерным ракетным двигателем. Ожидается, что первый полет аппарата состоится не позднее 2027 года.

Миссия стоимостью 499 миллионов долларов под названием «Демонстрационная ракета для гибких окололунных операций» (DRACO) станет первым испытанием нового типа ракетной двигательной установки, которая, как утверждают агентства, может доставить астронавтов на Марс всего за 45 дней.

Lockheed Martin работает с компанией BWXT над программой, при этом BWXT поставляет ядерный реактор для DRACO и топливо из низкообогащенного урана с высокой пробой (HALEU). Этот реактор будет нагревать жидкий водород на космическом корабле, превращая его в высокотемпературный газ, обеспечивающий тягу.

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«По сути, это летающий испытательный стенд. После запуска на рабочую орбиту высотой от 700 до 2000 километров космический корабль не будет совершать серьезных маневров. Вместо этого основное внимание будет уделено реактору транспортного средства и использованию в нем топлива HALEU, которое ранее не использовалось в ядерных реакторах в космосе. Это будет основным направлением демонстрации DRACO, и сбор данных о реакторе HALEU определит успех миссии», – Табита Додсон, руководительница программы DRACO.

Додсон описала космический корабль DRACO как аналогичный по размеру типичной верхней ступени ракеты-носителя. Он сможет поместиться в стандартных обтекателях ракеты-носителя.

После выхода на орбиту миссия DRACO продлится всего пару месяцев, поскольку она будет ограничена запасами жидкого водорода.